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台中南天宮遶境驅疫 請領白米人數多2至3成

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市供奉關聖帝君的南天宮已有60年在遶境時發放白米的歷史，一早上儘管烈日當頭，但在規劃的地點、林碧秀服務處外早就排了長長的隊伍。記者黃寅／攝影
台中市供奉關聖帝君的南天宮已有60年在遶境時發放白米的歷史，一早上儘管烈日當頭，但在規劃的地點、林碧秀服務處外早就排了長長的隊伍。記者黃寅／攝影

新冠疫情不僅影響公益團體募款，連寺廟發放白米時登記領取的人也比往年多。台中市供奉關聖帝君的南天宮已有60年在遶境時發放白米的歷史，該宮人士說，今年登記領取的人數比往年多了2至3成，總計要發出5萬斤的白米。

該宮正舉行年度的遶境祈福活動，上午遶行至大里一帶，同時透過市議員林碧秀連絡區公所和地方里長發放白米給弱勢民眾；一早上儘管烈日當頭，但在規劃的地點、林碧秀服務處外早就排了長長的隊伍。

包括大里區長鄭正忠 、霧峰區長陳宗祈和地方里長多人都前往迎接關聖帝君的到來，許多信眾也等關聖帝君的神轎暫厝好之後，排隊逐一「鑽轎腳」，祈求平安、消災解厄。

東湖里長賴樹清說，大里很多工廠自有疫情以來生意就差了很多，許多人因此放無薪假，生活大受影響，許多人參加遶境不是為了別的，而是希望祈求能在神明保佑下，疫情能早日結束。而也有許多低收入戶、獨居長者更需要社會給予關心和救濟。

林碧秀也指出，疫清使百工百業都受影響，因此今年申請領取南天宮白米的人因此成長，大家都想吃了會平安。

南天宮人員指出，該宮會有遶境時發放白米的傳統，目的是「幫農民、助弱勢」而事實上領取白米的人還不僅限是台中地區，而是全台各地都有；宮內接到申請，還會以宅配方式寄出。

他們指出，今年因疫情影響，為了驅除瘟疫，遶境隊伍中特別安排了一輛驅走瘟疫的專車沿途灑淨；今天在大里就發出了3000份的白米。

台中市供奉關聖帝君的南天宮舉辦遶境，上午遶經大里區。記者黃寅／攝影
台中市供奉關聖帝君的南天宮舉辦遶境，上午遶經大里區。記者黃寅／攝影
台中市供奉關聖帝君的南天宮舉辦遶境，上午遶經大里區。記者黃寅／攝影
台中市供奉關聖帝君的南天宮舉辦遶境，上午遶經大里區。記者黃寅／攝影

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