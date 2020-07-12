潭子國小日式宿舍群明年底完工 昔日宿舍防水防震到位

台中市有10幾所國小校舍逾百年歷史，子「潭子國小日式校舍」是日據時期的公學校宿舍，見證台灣初等教育的歷史發展，市府在2012年公告登錄為歷史建築，去年投入8641萬元修復工程，預計明年底完工。

台中市目前有18所學校相關的文化資產，包含2處古蹟、15處歷史建築、1處紀念建築。清水國小的日式宿舍群、東勢國小公學校宿舍、西區大同國小（舊稱明治小學校）台中一中校史室等，已完成修復工程，由學校管理使用。

目前辦理修復工程的有「潭子國小日式校舍」岸裡公學校校舍、軍功國小日式宿舍、翁子國小、新社高中日式宿舍、永寧公學校、東海大學原藝術中心、衛理會館等。

文化局長張大春指出，其中潭子國小教員宿舍，由立委楊瓊瓔長期關切支援，盼日式校舍修復完成後，能結合周邊社區，鄰近的摘星山莊、潭子農會穀倉等市定古蹟串連成觀光亮點，帶動潭子區文化觀光展業發展。

潭子國小日式校舍興建於日治時期中期，約1933到1937年間。當年作為葫蘆墩公學校潭子墘分校的教員宿舍，是傳統的日式建築，牆體是編竹夾泥牆，框架採用斜撐，加上軸組結點增加鐵件補強，有效提升整體結構系統抗震力。建築外裝為雨淋板，而屋面構造採用油毛氈和檜木皮作為防水層，是日治時期常用的防水層傳統作法。

目前保留五棟判任官等級官舍中，其中一棟是獨棟的高等官舍，推測應是校長宿舍，另4棟是雙併宿舍，應為教職員宿舍，在空間規模、形式和機能上，反映日式木造官舍住宅的特性。

修復團隊在其中一棟雙併官舍壁體拆卸檢測時，發現有斜向鐵件補強，推測因經歷1935年中部大地震之後，依據台中州及新竹州所頒布「台灣家屋建築規則施行相關文件」訂定的木構造耐震規範，建築物增加補強工法。

修復工程大費周章，邀請4位經文化部認可的大木作修復匠師參與，擅長木構件軸組組立的陳建華、尤財發、施慶忠、鄭文玲，現場設置木料加工區，針對建築群中各式大、小木作進行修補工程，盡力保留舊有的木料，針對損壞或可堪使用的部位，選擇原材質或合適的木料配合環氧樹脂修補，安裝回復原位。

潭子國小日式校舍明年底修復完工後，校方後續維護再利用，除維持原有的歷史建築特色，也融合形成教學空間，部分建築作為蝴蝶生態教室、生活講堂暨多功能教室、簡易廚藝教室、生活美學空間等，同時邀藝術工作者進駐創作和展覽，讓學生有更多元豐富的學習環境和體驗。