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豐原圓環北路地下道主線今雙向通車 全線11/20完工
台中市政府配合台中鐵路高架化，持續填平沿線地下道，其中豐原區圓環北路地下道已完成回填作業，今開放主線雙向雙車道通行，接續施作兩側人行道，全線預定11月20日通車。
建設局長陳大田表示，豐原區圓環北路地下道今年4月初開工，採用對交通衝擊最低的施工方式，分階段執行施作工項，儘量維持原有交通動線。
陳大田說，目前第一階段施作已近完成，今日先行開放主線雙向雙車道通行，並封閉圓環北路地下道既有側車道及東北街施作人行道。
人行道施工期間預計至11月20日，原走東北街前往豐原大道與豐原車站的用路人，改由豐原大道六段轉豐勢路銜接通行。
行經圓環北路地下道的汽車及機車，利用已開放主線車道通行，並配合現場交管人員指揮，確保行車安全。
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