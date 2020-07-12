快訊

海軍陸戰隊突擊艇採購 行賄前科廠商高分得標引質疑

日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

急！ 福興公所未婚聯誼缺女生 祭出免費參加優惠

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
員林市公所今年舉辦未婚聯誼活動報名，報少人一早到現場報名。圖／員林市公所提供
員林市公所今年舉辦未婚聯誼活動報名，報少人一早到現場報名。圖／員林市公所提供

公部門受民眾之託常舉辦未婚聯誼活動，福興鄉公所今年第1年辦未婚聯誼，眼看活動7月18日就要舉辦，女生人數還少17人，公所推出女生報名免費優惠，希望催出最後的報名率，彰化市公所今年第2年辦未婚聯誼，6月中開放報名男生125個名額被秒殺，女生至今還缺20人，公所祭出女生報名費4人同行半價優惠。

現代人晚婚甚至不婚讓家長著急，福興鄉民希望鄉長蔣煙燈幫忙辦活動促成佳偶，公所今年首度舉辦「愛戀福興ing 」未婚聯誼活動，原本預計3月14日在福寶活動中心、乳牛彩繪村等地展開，卻遇上新冠肺炎疫情延後到7月18日舉辦，預計男女生各45人，但目前女生只有28人報名，讓主辦單位相當焦急。

福興鄉公所主秘陳淑芬說，近期不斷鼓勵未婚女性參加，但現代女性經濟獨立，有的人不再認為結婚是必須，對聯誼活動興趣缺缺，為增加女生參加意願，這次女生報名費原本300元，現在報名可免費參加。

彰化市公所去年也打破八卦山大佛風景區的分手魔咒，舉辦第一屆未婚聯誼活動，頗受好評，今年8月22日預計再舉辦「卦山夕照、幸福鵲橋」聯誼活動，從6月15日開放報名，7月15日就要截止，女生參加人數仍不夠。

彰化市公所社會課長孫培富說，未婚聯誼對象針對25歲到45歲未婚男女，人數預計各125人，為方便民眾報名，開放現場、網路和傳真報名，不少男生家長積極幫孩子報名，沒幾天就額滿，至今仍不斷有男性詢問可否再加碼增加名額。

彰化市公所未婚聯誼男生報名費1000元，女生報名費500元，為鼓勵女生參加，公所還祭出只要2人同行打8折、3人同行7折，4人同行打5折，活動還有萬元抽獎，希望吸引女生結伴報名。

延伸閱讀

彰化黑白兩「稻」創料走秀吸睛 田中兒少暑假打球開心

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

台鐵自強號彰化出軌 內部推斷人為疏失：沒煞好車

白沙屯媽祖過境彰化 女童祈福獲應允感動網友

相關新聞

潭子國小日式宿舍群明年底完工 昔日宿舍防水防震到位

台中市有10幾所國小校舍逾百年歷史，子「潭子國小日式校舍」是日據時期的公學校宿舍，見證台灣初等教育的歷史發展，市府在20...

豐原圓環北路地下道主線今雙向通車 全線11/20完工

台中市政府配合台中鐵路高架化，持續填平沿線地下道，其中豐原區圓環北路地下道已完成回填作業，今開放主線雙向雙車道通行，接續...

急！ 福興公所未婚聯誼缺女生 祭出免費參加優惠

公部門受民眾之託常舉辦未婚聯誼活動，福興鄉公所今年第1年辦未婚聯誼，眼看活動7月18日就要舉辦，女生人數還少17人，公所...

工廠輔導法上路 中市府挑戰罰不怕的工廠

中央「工廠管理輔導法」修法新增特定工廠登記輔導規範已上路，台中市政府經濟發展局指出，2016年5月20日後新增未登記工廠...

出遊注意！ 南投七彩吊橋聯外道路施工 明起交管3天

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開幕至今已吸引逾1.7萬人次，門票營收逾155萬元，而為提升交通品質，台16線19K至20K...

長億夜市澎湃宴盧秀燕上菜 還有4天的好康等市民前往

台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」以辦桌方式展現長億的特色小吃，市長盧秀燕親自到場上菜，還為台中市購物節...

中市農業局推休閒農遊輕旅行 有梨果和蜂蜜體驗

台中市農業局與東勢、新社及太平區農會共同合作，將在7、8月期推出「2020梨果季」系列、田蜜花趣與蜂場體驗遊程等多樣化活...

中市16款市民App 下載率最低者87次

台中市政府各單位所設的App共有16款，五花八門，想要不同的市政服務，要各自下載不同App，並不便民。市府研考會表示，2...

數位治理局 中市加快研擬政策

台中市政府已獲中央核准成立「數位治理局」，但籌備進度因政策定位不明，遲滯不前。中市府研考會主委吳皇昇表示，今年已開始進行...

玉山山神廟放供品 破壞高山生態

玉山是東亞最高峰，也成了宗教人士朝聖地點，之前玉山主峰步道被人撒紙錢；最近玉山西峰全台最高山神廟還被放置神像和供品，玉山...

南天宮發白米 關聖帝君遶境台中市區2天

台中南天宮關帝廟已有70年歷史，白米布施行善則有60年，關聖帝君昨天遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天...

中部名人堂／呂松吉武林高手 琴藝廚藝也精湛

台中百年餅店「老雪花齋」第二代老闆呂松吉，琴棋書畫樣樣精，還是武林高手，擔任台灣南宗少林俗派忠義堂第八代掌門人，可說是文...

熱門新聞

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

感動！阿公帶2歲病孫跪地求賜福 白沙屯媽祖停轎加持

白沙屯媽駐駕清水紫雲巖 慈母抱早產兒跪地參拜

「安平虎鯨」收200元門票太貴？台南市政府回應了

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。