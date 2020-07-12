急！ 福興公所未婚聯誼缺女生 祭出免費參加優惠

公部門受民眾之託常舉辦未婚聯誼活動，福興鄉公所今年第1年辦未婚聯誼，眼看活動7月18日就要舉辦，女生人數還少17人，公所推出女生報名免費優惠，希望催出最後的報名率，彰化市公所今年第2年辦未婚聯誼，6月中開放報名男生125個名額被秒殺，女生至今還缺20人，公所祭出女生報名費4人同行半價優惠。

現代人晚婚甚至不婚讓家長著急，福興鄉民希望鄉長蔣煙燈幫忙辦活動促成佳偶，公所今年首度舉辦「愛戀福興ing 」未婚聯誼活動，原本預計3月14日在福寶活動中心、乳牛彩繪村等地展開，卻遇上新冠肺炎疫情延後到7月18日舉辦，預計男女生各45人，但目前女生只有28人報名，讓主辦單位相當焦急。

福興鄉公所主秘陳淑芬說，近期不斷鼓勵未婚女性參加，但現代女性經濟獨立，有的人不再認為結婚是必須，對聯誼活動興趣缺缺，為增加女生參加意願，這次女生報名費原本300元，現在報名可免費參加。

彰化市公所去年也打破八卦山大佛風景區的分手魔咒，舉辦第一屆未婚聯誼活動，頗受好評，今年8月22日預計再舉辦「卦山夕照、幸福鵲橋」聯誼活動，從6月15日開放報名，7月15日就要截止，女生參加人數仍不夠。

彰化市公所社會課長孫培富說，未婚聯誼對象針對25歲到45歲未婚男女，人數預計各125人，為方便民眾報名，開放現場、網路和傳真報名，不少男生家長積極幫孩子報名，沒幾天就額滿，至今仍不斷有男性詢問可否再加碼增加名額。

彰化市公所未婚聯誼男生報名費1000元，女生報名費500元，為鼓勵女生參加，公所還祭出只要2人同行打8折、3人同行7折，4人同行打5折，活動還有萬元抽獎，希望吸引女生結伴報名。