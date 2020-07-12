出遊注意！ 南投七彩吊橋聯外道路施工 明起交管3天

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開幕至今已吸引逾1.7萬人次，門票營收逾155萬元，而為提升交通品質，台16線19K至20K處苗圃段明起至15日將重新刨鋪路面，並實施道路管制，籲遊客注意通行時間提早出門，或避開工期擇日再訪。

縣府觀光處指出，七彩景觀吊橋自6月20日開放至今，民眾反應熱烈，短短不到1個月，累積造訪人數已逾1.7萬人次，門票營收則逾155萬元，網路預售90天票券更是持續售出，目前超過6.3萬張，帶動當地觀光，但也引進大量人車。

而台16線是前往七彩吊橋的必經幹道，但因路線蜿蜒，部分路寬僅4米、路面不夠平整，也影響觀光效能；縣府積極向公路總局爭取拓寬改善，該局第二養工處信義工務段明天起將先針對台16線19K至20K苗圃路段進行道路改善工程。

縣府表示，目前規畫13至15日進行台16線19K至20K苗圃段路面刨鋪工程，並實施道路管制，每施工100分鐘放行20分鐘，可通行時間為上午9時40分至10時、11時40分至下午1時、下午2時40分至3時及下午4時40分至5時。

若施工期間想前往七彩吊橋或有相關用路需求，建議民眾應注意通行時間，或避開工程施工期間另擇期前往，如已預訂七彩吊橋入園券，欲辦理退票可於入園當日下午4時前，至訂票系統辦理退票即可；施工期間造成不便也請用路人見諒。