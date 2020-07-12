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長億夜市澎湃宴盧秀燕上菜 還有4天的好康等市民前往

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」以辦桌方式展現長億的特色小吃。圖／台中市政府提供
台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」以辦桌方式展現長億的特色小吃。圖／台中市政府提供

台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」以辦桌方式展現長億的特色小吃，市長盧秀燕親自到場上菜，還為台中市購物節抽出市價70萬元汽車、10萬元現金及價值6萬多元電動機車獎項，得主接到市長打來的報喜電話都高興的直呼自己「好幸運」。

除了昨晚的辦桌，夜市即日起至15日聯合促銷，有24家攤商推出所有商品折10元、滿200元折20、30元，或加送額外禮等；另長億夜市攤商都是這次台中購物節的優惠店家，消費金額將「3倍計」，抽獎機會可更快速累計。

昨晚的菜色有蚵仔煎、蒜香鮮蝦、麻油豬肝、露天牛排、鴨肉羹等14道菜色，及阿聰師小芋仔伴手禮。盧秀燕親自到場並穿上圍裙上菜。她說，長億夜市是台中第10個道路型合法夜市，也是最新的觀光美食焦點，歡迎大家到富有人情味及許多夜市商圈美食的台中市消費。

經發局長張峯源說，長億夜市的「美食澎湃宴」除慶祝夜市取得合法化，也讓民眾知道夜市裡有許多值得品嘗的美味小吃，市府將逐步規劃設置硬體設施，提高夜市能見度；今年也會輔導攤商，參加經濟部辦理的優良市集及樂活名攤評核認證，提升攤商各項營業條件，同時強化行銷宣傳、衛生清潔及營業秩序管理，營造更友善的消費環境。

台中購物節開跑兩周，截至10日，購物節APP下載量已超過10萬次，消費登錄累計逾2億8千萬元，產生逾100萬組抽獎序號。

包括民政局長吳世瑋、市議員李麗華、張玉嬿、蔡耀頡、太平區長許貴芳、長億夜市主任委員楊世全等人及多位地方里長昨都到場共襄盛舉。

台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」市長盧秀燕（左二）也為台中購物節抽出轎車獎。圖／台中市政府提供
台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」市長盧秀燕（左二）也為台中購物節抽出轎車獎。圖／台中市政府提供
台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」以辦桌方式展現長億的特色小吃，市長盧秀燕（右）親自到場上菜。圖／台中市政府提供
台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」以辦桌方式展現長億的特色小吃，市長盧秀燕（右）親自到場上菜。圖／台中市政府提供

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