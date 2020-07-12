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中市農業局推休閒農遊輕旅行 有梨果和蜂蜜體驗

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局推梨之鄉採果遊程。圖／台中市農業局提供
台中市農業局推梨之鄉採果遊程。圖／台中市農業局提供

台中市農業局與東勢、新社及太平區農會共同合作，將在7、8月期推出「2020梨果季」系列、田蜜花趣與蜂場體驗遊程等多樣化活動，搭配2020台中購物節，登錄消費發票，即可抽電動機車、現金與豪宅等大獎。

農業局表示，太平區農會7月18日、8月15、29日推出「農遊太平-嗡嗡嗡 我是小蜜蜂」蜂場體驗活動，讓民眾認識蜜蜂世界、體驗蜂農日常、搖蜜與各式DIY活動，半天活動可自由選擇預約時段，暢遊頭汴坑休閒農業區內的酒桶山、仙女瀑布等景點與品嘗當季美味荔枝。

新社區農會7、8月每周末，都規劃「田蜜花趣」休閒農業旅遊，內容包含文心蘭與百合DIY、採菇體驗、悠遊彩繪小徑與在地好食風味餐等，從台中火車站或烏日高鐵就可直接上車出發。

農業局表示，東勢區內有榮獲評鑑卓越獎與模範獎的梨之鄉與軟埤坑休閒農業區；新社區馬力埔、抽藤坑休閒農業區內有彩繪小徑、親水公園與黃澄澄的金針花海；太平頭汴坑休閒農業區的酒桶山、蝙蝠洞及縣道163等為自行車族的熱愛路線，兼具歷史人文與自然生態的休閒農業旅遊，都是炎炎夏日戶外農遊的熱門景點。

「2020東勢梨果季系列活動」從6月21日至8月2日，推出採果巴士、果樹認養、及阿尼斯特地景藝術佈置等一系列體驗農樂活動；今年更與台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳與策展團隊，跨域合作辦理「梨不開的美味盛宴」，將在地當季農產入菜，打造美味與旅遊體驗。

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