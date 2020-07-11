三倍券3千換12萬元塔位 南投業者限量名額百個

南投一家民營靈骨塔業者推出優惠，15日起可用振興三倍券換一座原價新台幣12萬元塔位；若不喜歡園方提供塔位，可用振興券用折抵2萬元的管理費，名額限量100個。

政府推出振興三倍券，殯葬行業也搶商機。南投縣這家民營納骨塔業者推優惠，民眾可用價值3000元面額的振興三倍券，換一座原價12萬元塔位，或任選塔位後抵管理費2萬元，限額100名，有興趣民眾可到場參觀。

業者今天接受媒體訪問表示，這次優惠方案提供塔位，是最高或最低位置，雖不在中間區域，不易親友探訪，仍可說是物超所值。活動從15日開始，但這項方案不適用愛心塔位或低收入戶等其他優惠。

依業者網站上介紹，靈骨塔位於南投市，「放眼望去龍脈相延、靈氣連綿不絕，風水得天獨厚，且山水交會能聚氣成形，而左右環山、引水入簾，是能庇蔭後代子孫的龍穴福地」。