影／江啟臣參加溪湖大法會 籲民眾天助人助防疫別疏忽　

彰化縣溪湖鎮將遷葬第二、四、六、八墓區，已遷葬並開闢為運動公園的戶外空地在5月發生兩起命案，鎮公所從本月8日到12日舉辦梁皇寶懺祈天錫福五天大法會，今天下午國民黨主席江啟臣現身會場，和立法委員謝依鳳、鎮長黃瑞珠等人參加環佛祭七星銷災解厄科儀。

溪湖鎮公所在湖西國小旁的廣停六廣場舉辦大法會，請到玄門總會負責所有法會事務。今天下午4點30分環佛祭七星銷災解危科儀開始，江啟臣和謝依鳳到場，國民黨中常委謝坤宏也出席，在玄門法師引導下完成科儀。

江啟臣說，玄門總會在台中市和平區谷關，他在台中縣立委任內就結識選區的玄門總會，建立友誼，這次溪湖大法會，玄門總會免費籌辦，志工布置會場、整理物資，熱情又熱心，顯現出哪裡有困難需要幫忙，玄門總會就去那裡服務。

江啟臣又說，台灣新冠肺炎疫情緩和，很多國家比台灣嚴重，民眾防疫工作千萬能中斷，他會在立法院繼續監督執政黨，要求政府拿出更好的政策照顧人民。

溪湖鎮公所今天下午2點在大法會會場舉辦頭髮義剪，環佛七星消災解厄科儀後，江啟臣、黃瑞珠把600份3公斤的平安米送給民眾，會場備有素食晚餐，免費請民眾共沐神恩。