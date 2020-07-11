中友翻轉動漫祭今登場 強打「鬼滅之刃」粉絲擠爆會場

日本當紅動漫「鬼滅之刃」電影鬼滅之刃劇場版「無限列車篇」預計今年底上映，台中中友百貨搶先在今天舉辦中友2020翻轉動漫祭，強打鬼滅之刃主題展，呈現「鬼滅之刃」實況展場，其中「最終試煉場地」以挑高3.5公尺紫藤花林，吸引大批動漫迷湧入會場，光購買動漫福袋的人龍從13樓排到9樓，業者趕製號碼牌，控制入場人數。

「中友2020翻轉動漫祭」今天到26日在中友百貨C棟13樓登場。今天開幕邀請Coser-May梅、BOSS、喵少Athena與粉絲近距離見面，搭配擬真複製經典場景，人氣角色愛蜜莉雅與雷姆陪粉絲合影，還能與桐人、亞絲娜同遊九份，打造雙層紀念照。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，中友翻轉動漫祭今年邁入第三年，原本擔心會受疫情影響，所幸國內疫情控制得當，如期舉辦；預估搭配政府發放振興券，今年業績可望再攀升。

中友2020翻轉動漫祭規畫13大主題展區，將時下最夯的動漫一次集結展出，除了「鬼滅之刃」，另有「JOJO」、「關於我轉生變成史萊姆這檔事」、「刀劍神域」、「為了女兒我說不定連魔王都能幹掉」、「Re:從零開始的異世界生活」、「夏目友人帳」等展區。