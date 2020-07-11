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影／白沙屯媽祖粉紅超跑連到3派出所 警直呼好幸運
白沙屯媽祖遶境回鑾，今天清晨進入台中市後，沿台一線接連停駕3派出所，第一個停駕點選在台中市烏日警分局追分派出所、讓員警又驚又喜，並且停在大肚所接受員警換花祈福，最後「粉紅超跑」90度大轉彎，過馬路到對向的龍井分駐所停駕，讓執勤員警大呼「好幸運」，這次執勤辛勞值得了。信徒認為，可能是媽祖體恤員警，才破天荒接連到三間派出所。
信徒議論，台中市烏日分局員警很幸運，不但大甲媽祖每年都來回走台一線，今年白沙屯媽祖來回都走台一線，回鑾還連到烏日分局三個派出所。據傳白沙屯媽祖到過的警局會官運享通，是否有人要升官？也有信徒認為，警方太辛苦了，迎接大甲媽後，再迎白沙屯，都是凌晨三時到場布崗，白沙屯媽祖是來慰勞員警的辛勞。
白沙屯媽祖徒步進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，今年罕見起駕、回鑾都走台一線。今天清晨5時55分從大度橋進入台中市後，沿著台一線往北，清晨6時30分停駕追分派出所大門口20分鐘。被白沙屯媽祖選定為進入台中第一個停駕點，員警既又驚又喜。
今天上午8時50分，白沙屯媽祖鑾轎停在大肚分駐所門口，並且接受警員上前換花賜福。在場的員警、志工都開心不已，有的員警說「今天他從凌晨三時開始布崗，全身疲累一掃而空」，還有志工建議員警「運氣這麼好，要去買樂透，還要用消費券購物抽豪宅」。
白沙屯媽祖鑾轎今天上午9時56分行經龍井分駐所對向車道時，突然90度大轉彎，穿過沙田路四段，停駕龍井分駐所大門口十分鐘。
龍井派出所警員說，依據往年經驗，白沙屯媽祖一年能停留一個派出所就很難得，今天連到追分、大肚所，大家都覺得今年「超級幸福」；白沙屯媽祖去年起駕時已經到過龍井所，加上龍井所在對向，原以為機會不大，沒想到媽祖今年對龍井所如此眷顧，跨越馬路停駕，現場執勤的員警「驚喜度破表」。
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