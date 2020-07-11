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婚宴市場回溫 戶外場地有助防疫獲準新人青睞

中央社 / 南投縣11日電

疫情趨緩，婚宴市場回溫，婚宴延期的準新人下半年陸續舉行，日月潭一家飯店推戶外餐酒宴，證婚及宴客可在同一場地舉辦，少桌數可保持社交距離，宴客不忘防疫，獲準新人青睞。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，上半年婚宴延期的婚宴市場回溫，準新人陸續復辦，日月潭一家飯店看好後疫情時代景氣復甦，婚宴檔次報復性成長，今天下午舉辦「讀婚日」婚禮體驗日，運用多個戶外場地，分別呈現中式文定、西式證婚、戶外餐酒宴三種形式。

涵碧樓總經理史墨威表示，訂席約2成到3成延期到下半年，如期宴客的準新人選擇少桌數以保持社交距離，半開放空間受不少準新人青睞；婚宴市場下半年逐漸回溫，今年新推出戶外餐酒宴，加上現有室內婚宴場地、振興三倍券等利多，估有效帶動餐飲整體業績3成成長。

史墨威說，舉辦婚禮體驗日讓準新人們一探涵碧樓獨家九大必拍祕境，包括可遠眺日及月兩潭、層層峰巒與湖光倒影的星光露臺、東方露臺、鏡面水廊，及可站上木棧道感受日月潭山水為證，還有具歷史性的蔣介石碼頭等，都是在涵碧樓辦婚宴的新人必拍景點。

涵碧樓餐飲部總監王美玲表示，後疫情時代景氣漸復甦，婚宴市場也逐漸回溫，今年下半年又以戶外餐酒宴形式為主，顯見主打少桌數的戶外婚宴，將是後疫情時期的婚宴市場主流，截至目前為止，戶外餐酒宴推出也帶動婚宴2成營收提升。

疫情 涵碧樓 社交距離

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