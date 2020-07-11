霧峰10年來老化指數飆升 衛教活動助銀髮族活出精彩

根據台中市霧峰區公所去年公布的人口結構分析，霧峰區10年來老化指數飆升逾47%，國際外科學會為了迎接老年社會來臨，讓銀髮族透過具備對疾病的基礎知識，活出精彩的橘色人生，今天在光復新村舉辦「健康HEALTH有理嘸」衛教活動，讓銀髮族懂得運用當地醫療社福資源，人生下半場健康自主「自己ㄟ健康自己顧」，參與的銀髮族都覺得很實用、受益很多，「下次還要再來！」

今天的「健康HEALTH有理嘸」衛教活動，從基礎量測聽覺視力、辨識再加熱食物是否變質，也指導膝關節退化銀髮族操作各項復健輔具，社工師評估霧峰區中老齡與獨居人口偏高，透過「社工地圖」結合附近資源，教導長者運用當地醫療社福資源，學習自主獨立。現場也安排戲劇演出，宣導病識感與疾病特徵，再結合有獎徵答活動與抽獎摸彩，與會的銀髮族說「下次還要再來！」

國際外科學會中華民國總會監事、亞大醫院外科部長林志隆說，根據去年霧峰區公所公布的人口結構狀況分析顯示，霧峰區老化指數較十年前增加逾47%，意謂著隨著人口趨於老化，長者健康議題不容忽視，唯有長者人生下半場健康自主，才能減輕自己與子女的負擔。

林志隆指出，他邀集學生志工、社工師及營養師等組成醫療團隊，策劃一系列衛教活動，其中「生理健康」是藉由量測血壓、音叉、色盲圖與牙齒模型，使受測者了解各項檢查項目的正常範圍，以判斷自身的身體狀況；「飲食運動」為檢測民眾對食物的認知，能讓長者清楚了解食物加熱原理，以降低食物中毒之風險；運動方面則指導長者進行各項運動時的姿勢，以預防運動傷害。

林志隆說明，年長者普遍都有關節退化的症狀，嚴重者得接受關節相關手術，但每個人復原的情形不同，如何正確使用輔具，攸關術後復原的進度，因此指導民眾藉由「輔具知識」關卡實際穿戴輔具，了解自身穿著輔具適當的角度及施力點，以達到最佳復原效果。