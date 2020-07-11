彰化黑白兩「稻」創料走秀吸睛 田中兒少暑假打球開心

彰化縣田中鎮今天好熱鬧，鎮農會舉辦「田中最甜、稻香綿延─創意米食暨蔬果嘉年華行銷推廣」活動，田中警察分局、彰化地方法院、彰化縣兒童少年關懷協會舉辦「兒少關懷盃樂樂棒球、九宮格錦標賽」活動，都為民眾超前部署即將到來的暑假休閒。

田中鎮農會家政班表演傳統迎親戲曲揭開活動序幕，迎親表演介紹新娘嫁奩之一是田中米，送給親友的伴手禮也是田中米。接著嶺東科技大學時尚系學生走秀呈現珍珠丸子、日式烤飯糰、芭樂蝦仁創意炒飯等創意稉稻料理。嘉年華活動24攤展售各式農產品和農村小吃，另有10攤展示在地休閒農場旅遊資訊。

縣長王惠美說，田中鎮依傍八卦山，引取來自濁水溪的八堡圳灌溉，種出好吃的黑（紫）米與白米，開發出黑白兩稻的相關產品，精緻又好吃，另有許多生產履歷認證的彰化優鮮優質農產品，歡迎大家力挺農友，多多選購採買。

今年暑假，田中鎮農會結合田中農旅各項產業及觀光旅遊，推展「大地學旅在田中-田中農旅啟航」，讓社會大眾看見田中鎮農業亮點，前來體驗「田中最甜、稻香綿延」的農遊旅程。