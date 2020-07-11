影／青農謝瑞裕栽培創新 讓金銀花和茶樹共生

南投縣名間鄉是全國最大的茶葉產區，為了讓茶葉更加健康養生，中興大學農藝博士謝瑞裕讓茶樹與金銀花、薑黃等藥用植物共同種植，讓烏龍茶、紅茶等增添花朵香氣，讓茶葉喉韻、回甘更勝一籌，藉由茶樹間作推廣藥用植物栽培，為南投農業帶來新商機。

南投縣每年休耕農地超過200公頃，南投縣政府推廣農民種植中草藥，活化閒置農地。目前常見的中草藥有薑黃、山藥、土肉桂為主。農業處表示，不少農民考量銷路還在觀望，推廣並不容易。名間鄉青農謝瑞裕則嘗試讓藥用植物與紅茶、烏龍茶共同間作，成效良好。

謝瑞裕是薑黃專家，他經營的「豐滿生技精緻農場」，種植有薑黃、石斛、肉桂、薄荷、菊花等中藥植物，以薑黃面積最大。名間土質為紅土，排水良好、微量元素高、日夜溫差大，適合種植薑黃等藥用植物生長。

謝瑞裕說，台灣藥用植物品質好，產業鍊相當完整，從種苗、種植技術、採收、銷售一條龍。薑黃有驅蟲、抑制病菌，還有保濕效果，他將日月潭紅茶和薑黃共同種植，讓茶樹多了一層保護，可防蟲、抗病，還促進茶葉生長，同時提升土地利用價值。