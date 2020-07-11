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員埔路通車不到一年車禍死亡3人 路祭請出媽祖神佛鎮壓

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市員埔路車禍多，縣政府、員林市、承天宮等機關團體合辦路祭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市員埔路車禍多，縣政府、員林市、承天宮等機關團體合辦路祭。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員埔路去年8月31日正式通車後，大小車禍不斷，至少3名駕駛人喪生，今年農曆春節前，員林市承天后媽祖遶境到員埔路與員大路口，乩童忽然起乩稱媽祖降旨半年後舉辦路祭，今天縣政府、員林市公所、埔心鄉公所、大村鄉公所合辦路祭，請神明護佑地方，別再發生車禍。

109年員埔路祈安路祭普度法會在員林市員埔路，縣長王惠美開香，承辦寺廟承天宮主任委員蕭明仁等人與會。員林市、埔心鄉及大村鄉公所和承辦的承天宮及7座協辦宮廟，一齊為用路人祈福，期盼透過宗教祈福保佑用路人。「要神也要人」，王惠說，用路人應遵守交通規則，不超速、不違規，才能行車安全。

員林市長游振雄表示，員埔路去年通車，請角頭廟承天宮媽祖遶境祈福，媽祖鑾轎走到員埔路與員大路口，眾人扛著神轎折返，之後不知為何，員埔路和員大路口以西的員埔路特別容易發生車禍，據他所知，至少3名駕駛人死亡。

游振雄又說，春節前，員林市承天宮媽祖遶境，鑾轎到員埔路和員大路口，乩童起乩，什麼話都沒講，眾人連忙請媽祖聖示，得到「半年後辦路祭」的指示，當時大家摸不著頭緒，既然要路祭減少發生車禍，何不趕快辦理，要拖到半年後，春節過後全球新冠肺炎疫情蔓延，眾人才明白媽祖延後半年舉辦路祭的用意，不禁嘖嘖稱奇。

縣政府民政處處長賴致富表示，109年員埔路祈安路祭普度法會首度由員林市、埔心鄉及大村鄉公所結合地方寺廟共同努策畫，員林市承天宮承辦，員林市慈天宮、三聖宮、護安祠、埔心鄉五龍宮、靈聖宮、大村鄉五通宮、福天宮等7座宮廟協辦，集結政府與民間人力、物力，依循開香、祈福、普度、送煞等儀式，祈求化解員埔路自通車迄今一再發生道路交通安全問題。

媽祖和眾神明出動，地方士紳到齊，立法委員謝衣鳳、陳素月和縣議員劉惠娟、陳玉姬、凃俊任，及員林市長游振雄、埔心鄉長張乘瑜、大村鄉公所機要秘書鄭俊良，和五通宮主委游博程、護安祠主委葉天生、五龍宮主委黃也早、福天宮主委賴文昌、慈天宮主委高金定、靈聖宮主委吳景亮等上百人與祭。

媽祖 車禍 遶境

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