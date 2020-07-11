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玉山怪客撒紙錢、放神像、供品 全台最高廟吃不消

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山西峰的山神廟是海拔最高的廟宇，因此有民眾拿著神像、食物供奉在廟前，吸引野生動物覓食，也影響高山生態。圖／玉管處提供
玉山西峰的山神廟是海拔最高的廟宇，因此有民眾拿著神像、食物供奉在廟前，吸引野生動物覓食，也影響高山生態。圖／玉管處提供

玉山是東亞最高峰，也成了宗教人士朝聖地點，之前玉山主峰步道被人撒紙錢；最近玉山西峰全台最高山神廟還被放置神像和供品，玉山國家公園管理處提醒遊客，登山只要心存敬意即可，不要撒紙錢、放供品或神像，不只造成環境負擔，也會影響野生動物生態。

玉山西峰三角點附近有座日式神祠山神廟，是台灣海拔最高的山神廟，有登山民眾在山神廟前放置供品甚至神像，表達對神明的敬意，不過累積的供品和垃圾卻讓全台最高廟吃不消。

玉管處表示，玉山西峰山神廟距離三角點100公尺，前身為日據時期日式西山神祠，後來玉管處依照西山神祠於原地重建。在玉山主峰新高神祠毀壞後，西峰山神廟成為台灣海拔最高的山神廟，過去曾有許多民眾放置各路宗教神像和供品，雖反映出臺灣在宗教信仰的多元與包容。

玉山西峰位於主峰西側，距排雲山莊約2.2公里，過去攀登主峰路線，是從玉山前峰沿稜線經西峰至排雲山莊，如今路跡不再但因路程較短而成為前往主峰山友的熱門路線。

玉管處表示，民眾擺放供品若沒帶走，會吸引野生動物覓食，影響高山動物的覓食行為，人類食物對野生動物來說是高熱量高油脂的食物，常造成營養攝取單調而失衡、甚至有造成動物「三高｣與得到傳染病風險。

因此，秉持宗教平等中立原則和自然保育立場，禁止於山神廟內擺放任何宗教神像、供品及其他物品，如經發現將視為廢棄物處置，並依國家公園法對行為人進行處罰。攀登主峰的山友如有順道前往西峰，在申請入園時須將路線敘明，以免因任意變更路線被罰。

玉山主峰步道沿路有人撒紙錢，不只山友感覺毛毛的，工作人員更要冒險花時間清理四處飛散的紙錢清理更是困難。圖／玉管處提供
玉山主峰步道沿路有人撒紙錢，不只山友感覺毛毛的，工作人員更要冒險花時間清理四處飛散的紙錢清理更是困難。圖／玉管處提供
玉山主峰步道沿路有人撒紙錢，不只山友感覺毛毛的，清理更是困難。圖／玉管處提供
玉山主峰步道沿路有人撒紙錢，不只山友感覺毛毛的，清理更是困難。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友 日據時期

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