台中太原地下道填平將完成 今天起進行路面夜間刨鋪

配合台中鐵路高架化，台中市建設局進行北屯區太原路地下道填平工程，已在6月10日全段主線開放通行，另為配合鐵路東側（東光路至旱溪西路）周邊排水設施完成，將進行鐵路橋下及東側路面刨鋪作業，今天、明日晚間22時至翌日上午8時進行夜間施工，將封閉太原與南京東路口及太原與東光路口。

台中市建設局陳大田局長表示，填平工程已進入最後施工階段，目前鐵路東側排水設施已完成，7月11、12日啟動夜間刨鋪作業，施作太原路近南京東路至旱溪西路段的路面，預計封閉南京東路與東光路路口，及太原路三段東行道路（東光路至旱溪西路），將採調撥車道方式維持東行車輛通行。