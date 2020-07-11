台中太原地下道填平將完成 今天起進行路面夜間刨鋪
配合台中鐵路高架化，台中市建設局進行北屯區太原路地下道填平工程，已在6月10日全段主線開放通行，另為配合鐵路東側（東光路至旱溪西路）周邊排水設施完成，將進行鐵路橋下及東側路面刨鋪作業，今天、明日晚間22時至翌日上午8時進行夜間施工，將封閉太原與南京東路口及太原與東光路口。
台中市建設局陳大田局長表示，填平工程已進入最後施工階段，目前鐵路東側排水設施已完成，7月11、12日啟動夜間刨鋪作業，施作太原路近南京東路至旱溪西路段的路面，預計封閉南京東路與東光路路口，及太原路三段東行道路（東光路至旱溪西路），將採調撥車道方式維持東行車輛通行。
太原路地下道填平工程採分階段施工，以降低交通衝擊，施工團隊在兼顧工程進度與工程品質下，工程進度持續穩定超前，並提早在4月底、6月中開放鐵路西側及全段主線道路通行，地下道填平後，將有助於地方區域整合、強化行車安全、改善道路排水問題，提升在地生活品質。
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