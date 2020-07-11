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台中太原地下道填平將完成 今天起進行路面夜間刨鋪

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
配合台中鐵路高架化，台中市建設局進行北屯區太原路地下道填平工程，將進行鐵路橋下及東側路面刨鋪作業，今天、明日晚間22時至翌日上午8時進行夜間施工，將封閉太原與南京東路口及太原與東光路口。圖／台中市建設局提供
配合台中鐵路高架化，台中市建設局進行北屯區太原路地下道填平工程，將進行鐵路橋下及東側路面刨鋪作業，今天、明日晚間22時至翌日上午8時進行夜間施工，將封閉太原與南京東路口及太原與東光路口。圖／台中市建設局提供

配合台中鐵路高架化台中市建設局進行北屯區太原路地下道填平工程，已在6月10日全段主線開放通行，另為配合鐵路東側（東光路至旱溪西路）周邊排水設施完成，將進行鐵路橋下及東側路面刨鋪作業，今天、明日晚間22時至翌日上午8時進行夜間施工，將封閉太原與南京東路口及太原與東光路口。

台中市建設局陳大田局長表示，填平工程已進入最後施工階段，目前鐵路東側排水設施已完成，7月11、12日啟動夜間刨鋪作業，施作太原路近南京東路至旱溪西路段的路面，預計封閉南京東路與東光路路口，及太原路三段東行道路（東光路至旱溪西路），將採調撥車道方式維持東行車輛通行。

太原路地下道填平工程採分階段施工，以降低交通衝擊，施工團隊在兼顧工程進度與工程品質下，工程進度持續穩定超前，並提早在4月底、6月中開放鐵路西側及全段主線道路通行，地下道填平後，將有助於地方區域整合、強化行車安全、改善道路排水問題，提升在地生活品質。

配合台中鐵路高架化，台中市建設局進行北屯區太原路地下道填平工程，將進行鐵路橋下及東側路面刨鋪作業，今天、明日晚間22時至翌日上午8時進行夜間施工，將封閉太原與南京東路口及太原與東光路口。圖／台中市建設局提供
配合台中鐵路高架化，台中市建設局進行北屯區太原路地下道填平工程，將進行鐵路橋下及東側路面刨鋪作業，今天、明日晚間22時至翌日上午8時進行夜間施工，將封閉太原與南京東路口及太原與東光路口。圖／台中市建設局提供

台中市 鐵路高架化 車道

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