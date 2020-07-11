影／台中南天宮關聖帝君出巡發白米 馬英九來扶轎

以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。

前總統馬英九說，「南天宮成立70年，年紀跟我同年」，白米佈施60年，對地方是重大福利，把信仰中心變成社會福利、社會教育中心，意義非常重大，主委吳光雄不論當醫生，還是擔任宮廟主委，都是濟世救人，值得效法，今天特別南下扶轎。

馬英九說，上半年新冠肺炎疫情，對中低收入衝擊很大，三倍券等很久都沒拿到，大家滿焦慮的，能這樣發白米有很大的幫助。這是他第一次到台中南天宮，以前去過另一個南天宮在南方澳，但是拜媽祖，看到同樣的名字，覺得很有意思。

南天宮表示，今年是遶境第3年，募集5萬斤白米，將根據各區公所造冊的弱勢戶發送。第一天從台中南天宮起駕出發依遶境路線於三個定點發放白米「北區：尾張仔福德廟→太平：中聯五金百貨→太平：南天明聖宮」。

南天宮說，遶境全程配合防疫，沿途特別安排神明的加持過的灑淨車，同時為大眾來祈福平安，每一站將提供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安，以及發放白米。

今天關聖帝君起駕遶境，從早上6點10分起經循古禮迎神並舉行獻敬禮儀。廟方邀前總統馬英九、台中市副市長黃國榮、台北市副市長蔡炳坤、立委黃國書、台中市議員黃守達、邱素貞、鄭功進、林碧秀…等均親自到場。

南天宮今年遶境採全程車隊方式進行，號召近上百台車與20台超跑車隊隨行、服務、佈施，今、明兩天大台中依「北區→太平→大里→東區」與全國弱勢家庭、低收入戶、獨居老人、雙老家庭、邊緣戶等發放白米。

南天宮主委吳光雄表示，南天宮關帝廟致力「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨，推崇「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」，發揚關聖帝君之五倫、五常精神，奉行忠、孝、節、義，希望藉佈施大眾遶境活動能深入民間，了解民眾需求，把愛傳到各個真正需要幫助的角落。