快訊

被盜的「被盜藝術展」？日本挑戰人性的「開放偷竊實驗展」

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

影／台中南天宮關聖帝君出巡發白米 馬英九來扶轎

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影

以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。

前總統馬英九說，「南天宮成立70年，年紀跟我同年」，白米佈施60年，對地方是重大福利，把信仰中心變成社會福利、社會教育中心，意義非常重大，主委吳光雄不論當醫生，還是擔任宮廟主委，都是濟世救人，值得效法，今天特別南下扶轎。

馬英九說，上半年新冠肺炎疫情，對中低收入衝擊很大，三倍券等很久都沒拿到，大家滿焦慮的，能這樣發白米有很大的幫助。這是他第一次到台中南天宮，以前去過另一個南天宮在南方澳，但是拜媽祖，看到同樣的名字，覺得很有意思。

南天宮表示，今年是遶境第3年，募集5萬斤白米，將根據各區公所造冊的弱勢戶發送。第一天從台中南天宮起駕出發依遶境路線於三個定點發放白米「北區：尾張仔福德廟→太平：中聯五金百貨→太平：南天明聖宮」。

南天宮說，遶境全程配合防疫，沿途特別安排神明的加持過的灑淨車，同時為大眾來祈福平安，每一站將提供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安，以及發放白米。

今天關聖帝君起駕遶境，從早上6點10分起經循古禮迎神並舉行獻敬禮儀。廟方邀前總統馬英九、台中市副市長黃國榮、台北市副市長蔡炳坤、立委黃國書、台中市議員黃守達、邱素貞、鄭功進、林碧秀…等均親自到場。

南天宮今年遶境採全程車隊方式進行，號召近上百台車與20台超跑車隊隨行、服務、佈施，今、明兩天大台中依「北區→太平→大里→東區」與全國弱勢家庭、低收入戶、獨居老人、雙老家庭、邊緣戶等發放白米。

南天宮主委吳光雄表示，南天宮關帝廟致力「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨，推崇「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」，發揚關聖帝君之五倫、五常精神，奉行忠、孝、節、義，希望藉佈施大眾遶境活動能深入民間，了解民眾需求，把愛傳到各個真正需要幫助的角落。

台中南天宮感謝大家熱情參與白米佈施功德做好事，活動詳情官網：https://www.tcntg.org/，官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/tcntg/。地址:台中市東區自由路三段309號，電話（04）22111281。

以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九（中）扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九（中）扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影
以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎，預定繞行台中市區2天，發放全市中低收入戶白米，全國弱勢單位有申請者，也會配送。記者喻文玟／攝影

遶境 台中市 馬英九

延伸閱讀

蘇貞昌批馬英九比喻不當 馬辦：蘇有騙神明、人民紀錄

國安五法比港版國安法？ 蘇貞昌批馬英九比喻不當

蔡馬同場 僅眼神交會一秒

民進黨批馬英九：史上唯一總統介入司法案件

相關新聞

玉山怪客撒紙錢、放神像、供品 全台最高廟吃不消

玉山是東亞最高峰，也成了宗教人士朝聖地點，之前玉山主峰步道被人撒紙錢；最近玉山西峰全台最高山神廟還被放置神像和供品，玉山...

員埔路通車不到一年車禍死亡3人 路祭請出媽祖神佛鎮壓

彰化縣員埔路去年8月31日正式通車後，大小車禍不斷，至少3名駕駛人喪生，今年農曆春節前，員林市承天后媽祖遶境到員埔路與員...

影／台中南天宮關聖帝君出巡發白米 馬英九來扶轎

以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟，今年已有70年歷史，白米佈施行善60年，今天關聖帝君遶境起駕，邀請前總統馬英九扶轎...

福壽山農場推10大景點即時影像 24小時都可賞美景

台中福壽山農場海拔2200公尺至2600公尺，位於台灣脊梁山脈之間，有脊梁山脈的森林花園之稱，但因位處偏遠，且路途遙遠，...

好學橘／陳哲雄研究種可可樹 推廣家鄉種植

「活到老、學到老」這句話用在82歲的陳哲雄身上最貼切不過！

台中龍井區科技抓漏水 每日找回625噸

台中市龍井區人口逐年增加，用水量也隨著增加，造成龍井區地處供水管線末端用戶仍有水量及水壓不足問題，台水公司第四區管理處長...

921地震園區交通 林明溱：盡速改善路網

南投九份二山在921震災時，造成地形地貌劇烈改變，目前不但是著名的地震教材，更成為特別的地震觀光景點；為解決聯外道路交通...

食品廠汙泥埋農地 彰縣要求年底前清除

國內4大食品大廠委託的廢棄物代處理業者，把約1000噸事業汙泥運來彰化縣埤頭、芳苑、溪州鄉7處農地掩埋，被環保署、彰化地...

自來水延管路平 中市將修復12區50公里

台中市過去部分道路實施自來水延管工程後，產生路面不平狀況，台中市政府動用1.1億元加速推動延管後路面復平計畫，第一期工程...

中捷綠線年底通車 首座共構宅上梁

台中捷運綠線文華高中站聯合開發共構大樓昨天上梁，市長盧秀燕致詞時感謝地主、投資人與市府共同合作，讓軌道發展更順利。未來捷...

綠批台中變高譚市？ 警說不公平

台中市近一個月來發生2件槍擊案，議員前天還在街頭目睹不法分子砸車傷人，警方據報3小時後逮人破案。綠營議員昨天舉行記者會雖...

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

台中市政府副秘書長朱康震近日被影射桃色糾紛，今天晚間他正式向台中市府請辭，並已獲准。

熱門新聞

壯年猝逝！台南楠西區照興里長徐孟裕突昏迷搶救無效

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

就走了！家具行錯過白沙屯媽祖 改到民宅車庫駐駕

白沙屯媽祖過境彰化 女童祈福獲應允感動網友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。