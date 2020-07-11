福壽山農場推10大景點即時影像 24小時都可賞美景

台中福壽山農場海拔2200公尺至2600公尺，位於台灣脊梁山脈之間，有脊梁山脈的森林花園之稱，但因位處偏遠，且路途遙遠，為讓遊客隨時都能享受到農場一年四季的美景，農場今年特別推出全新10大景點即時影像服務，讓遊客透過手機、電腦就可以即時欣賞福壽山農場的美麗景緻。

福壽山農場長巫嘉昌表示，為了讓遊客可以即時欣賞到農場的秀麗風光，今年特別裝設10支具備500萬畫素與紅外線功能高解析度的高端攝影機。另外，運用網路傳輸RTMP規格可以直接將即時影像崁入Youtube直播技術，讓遊客能夠隨時拿起手機或是電腦欣賞農場的即時影像；對於要前往農場旅遊的嘉賓，更可以透過即時影像服務，立即規劃旅遊行程。

巫嘉昌說，民眾可以輕鬆的透過福壽山農場官網，觀看10大景點即時影像，包括蘋果王、蘋果園與櫻花林、遊客服務中心、松廬、鴛鴦湖、製茶廠波斯菊、餐廳景觀、露營區、天池等，都可以透過網路系統，眺望福壽山農場各個漂亮的景點。