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福壽山農場推10大景點即時影像 24小時都可賞美景

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
福壽山農場的製茶場波斯菊，波斯菊花海現在透過即時影像即可欣賞美景。圖／福壽山農場提供
福壽山農場的製茶場波斯菊，波斯菊花海現在透過即時影像即可欣賞美景。圖／福壽山農場提供

台中福壽山農場海拔2200公尺至2600公尺，位於台灣脊梁山脈之間，有脊梁山脈的森林花園之稱，但因位處偏遠，且路途遙遠，為讓遊客隨時都能享受到農場一年四季的美景，農場今年特別推出全新10大景點即時影像服務，讓遊客透過手機、電腦就可以即時欣賞福壽山農場的美麗景緻。

福壽山農場長巫嘉昌表示，為了讓遊客可以即時欣賞到農場的秀麗風光，今年特別裝設10支具備500萬畫素與紅外線功能高解析度的高端攝影機。另外，運用網路傳輸RTMP規格可以直接將即時影像崁入Youtube直播技術，讓遊客能夠隨時拿起手機或是電腦欣賞農場的即時影像；對於要前往農場旅遊的嘉賓，更可以透過即時影像服務，立即規劃旅遊行程。

巫嘉昌說，民眾可以輕鬆的透過福壽山農場官網，觀看10大景點即時影像，包括蘋果王、蘋果園與櫻花林、遊客服務中心、松廬、鴛鴦湖、製茶廠波斯菊、餐廳景觀、露營區、天池等，都可以透過網路系統，眺望福壽山農場各個漂亮的景點。

為了推廣即時影像，7月30日之前到福壽山農場臉書粉絲專頁指定貼文標註兩位好友，並留言「趕快到福壽山農場網站看即時美景」，及複製以下連結https://www.fushoushan.com.tw/convenient/?parent_id=2319，即可參加抽獎活動，有機會抽中農場頂級的福壽長春茶禮盒、農場紀念悠遊卡及台中凱擘影城電影票。

福壽山農場的蘋果王，蘋果王上有43種不同品種的蘋果，透過即時影像可欣賞美景。圖／福壽山農場提供
福壽山農場的蘋果王，蘋果王上有43種不同品種的蘋果，透過即時影像可欣賞美景。圖／福壽山農場提供
福壽山農場的昭和櫻櫻花林。圖／福壽山農場提供
福壽山農場的昭和櫻櫻花林。圖／福壽山農場提供

露營區 直播 攝影

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