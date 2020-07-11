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白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖回鑾今天清晨4時，從周家世住處起駕，在信眾簇擁下，沿彰化市中華西路前行。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖回鑾今天清晨4時，從周家世住處起駕，在信眾簇擁下，沿彰化市中華西路前行。記者劉明岩／攝影

白沙屯媽祖回鑾昨晚經過彰化市中華西路，原欲駐駕家具行卻因老闆不在，員工又不敢決定，媽祖隨即轉往兩百公尺處的周家世住處駐駕，這是白沙屯媽祖10多年來與第二度周家世結緣；媽祖今天清晨4時準時起駕，在上萬信眾簇擁下，沿彰化市金馬路接台1線，清晨6時許進入台中市，白沙屯媽祖去程跟來程都走台1線，十分罕見。

59歲的周家世在彰化市中華西路經營慶成滷肉飯，他說，他以前也不知道要拜白沙屯媽祖，約10多年前，太太說白沙屯媽祖要來，準備了香案擺上四果及金紙迎接媽祖，還要他去前面看看媽祖來了沒，沒想到，他回來時，媽祖鑾駕已進駐他的小吃店，自己都擠不進來。

沒想到白沙屯媽祖昨晚第二度與周家世結緣，周家世的住家是在小吃店對面。周家世說，昨晚他吃完飯，聽說白沙屯媽祖要來，家裡原先準備水果與金紙，但發現沒有鞭炮，就去超市買鞭炮回來。原本聽說媽祖要駐駕約兩百公尺遠的家具行，想說，翌日一大早再去拜，準備拉下鐵門 。

周家世說，當時，有兩三個隨香信眾走來，拜託讓他們歇歇腳，他一口答應，還歡迎他們入內淋浴，他並將汽車往內停，騰出更大空間。這時，又聽到喧鬧聲，原來媽祖繼續往前走，他隨即拿出鞭炮，才一點燃，白沙屯媽祖鑾駕就突然衝進家裡，家人都嚇了一大跳，整個晚上，參拜人潮湧來，十分熱鬧，雖一夜不成眠，卻十分興奮，很多親友也都跟他祝賀。

周家世說，白沙屯媽祖第二度與他結緣，雖然有點意外，但他覺得早有感應，而這「想求也求不來」，一切只能以平常心來看待了。

今天清晨4時，很多人都仍在睡夢中，但周家世前的中華西路則是整夜人聲鼎沸，甚至造成大塞車，成千上萬信眾早在在周家世家前等候媽祖起駕，警方部署大批警力戒護。在幾聲鑼響後，媽祖鑾駕幾次進出，然後快速衝出，沿中華西路前進，如潮隨香信眾在後，十分壯觀。

白沙屯媽祖在中華西路與金馬路口時，停頓了約兩分鐘，最後決定轉向金馬路前進，一路走到台一線中山路，再沿台一線，約6時過大度橋進入台中市。

白沙屯媽祖去程與回程，常是交互走山線或海線很少重複，但這次來程是經台一線大度橋進入彰化，依過去例子，回鑾應該會走海線台17線，沒想到今天仍然沿台一線過大度橋進入台中市，也引來信眾議論紛紛，果真應驗了白沙屯媽祖行進路線「飄忽不定」的這句話。

白沙屯媽祖回鑾今天清晨4時起駕，在信眾簇擁下，沿彰化市中華西路前行。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖回鑾今天清晨4時起駕，在信眾簇擁下，沿彰化市中華西路前行。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖回鑾今天清晨4時起駕，在信眾簇擁下，沿彰化市中華西路前行。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖回鑾今天清晨4時起駕，在信眾簇擁下，沿彰化市中華西路前行。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖回鑾今天清晨4時，從周家世住處起駕，在信眾簇擁下，沿彰化市中華西路前行。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖回鑾今天清晨4時，從周家世住處起駕，在信眾簇擁下，沿彰化市中華西路前行。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖昨晚回鑾駐駕彰化市民周家世住處，這是媽祖第二次與周家世結緣，讓他十分開心。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖昨晚回鑾駐駕彰化市民周家世住處，這是媽祖第二次與周家世結緣，讓他十分開心。記者劉明岩／攝影

白沙屯媽祖 台中市 小吃

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