彰化縣金蜜芒果今評鑑大賽 19日展售活動限量送芒果冰

彰化縣埔心鄉是金蜜芒果重要產區，今年產量較去年增加三成。60名農民今天參加鄉農會舉辦的三蜜香優質金蜜芒果評鑑大賽，台中區農改場專家逐一檢視，「蔡家果園」蔡鳴忠的金蜜芒果香軟可口，再度得到冠軍。

鄉農會規定每名參賽者提供2箱兩公斤6粒裝的金蜜芒果，依照果形、大小、色澤、外觀、果肉特性、風味、重量、糖度評分，取冠軍1名、亞軍2名、季軍3 名、優勝4名，得獎芒果都將參加本月19日「三蜜鄉─金蜜芒果產業推廣行銷活動─夏日Show光『芒』」。

鄉農會總幹事張旗聞近年積極推廣，金蜜芒果種植面積從10公頃擴展到45公頃，種植密度名列全台前三名。張旗聞說，今年產量比去年多三成，雨水少使得果實較小，甜度相當提高，平均21度以上，有蜂蜜香氣，果肉粉嫩人口即化。

今年金蜜芒果果實較小，農民多7至8顆裝一盒，售價跟往年差不多，埔心鄉農會保價分級收購，頂級品每公斤200元，其餘等級依次為130元、80元，50元，30元等，50元、30元的開發為金蜜芒果副產品，芒果乾年產6000包，上市即銷售一空，去年新品果粒切片的「金蜜急凍芒果冰」重量80至100公克，每枝80元賣到斷貨。

19日的金蜜芒果產業推廣行銷活動將展售埔心鄉優質農特產品，限量贈送金蜜芒果冰棒、雪Q餅，傳統米香、香腸及有機質肥料，另外現場報名芒果批薩DIY，名額有限，歡迎民眾參加。