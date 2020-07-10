快訊

自強號彰化站內出軌 雙向列車皆延誤預計塞到深夜

今日精摘／我增2例境外移入 南韓前總統朴槿惠遭重判20年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣金蜜芒果今評鑑大賽 19日展售活動限量送芒果冰

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉舉辦金蜜芒果評鑑大賽，常勝軍蔡鳴忠又得冠軍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉舉辦金蜜芒果評鑑大賽，常勝軍蔡鳴忠又得冠軍。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉是金蜜芒果重要產區，今年產量較去年增加三成。60名農民今天參加鄉農會舉辦的三蜜香優質金蜜芒果評鑑大賽，台中區農改場專家逐一檢視，「蔡家果園」蔡鳴忠的金蜜芒果香軟可口，再度得到冠軍。

鄉農會規定每名參賽者提供2箱兩公斤6粒裝的金蜜芒果，依照果形、大小、色澤、外觀、果肉特性、風味、重量、糖度評分，取冠軍1名、亞軍2名、季軍3 名、優勝4名，得獎芒果都將參加本月19日「三蜜鄉─金蜜芒果產業推廣行銷活動─夏日Show光『芒』」。

鄉農會總幹事張旗聞近年積極推廣，金蜜芒果種植面積從10公頃擴展到45公頃，種植密度名列全台前三名。張旗聞說，今年產量比去年多三成，雨水少使得果實較小，甜度相當提高，平均21度以上，有蜂蜜香氣，果肉粉嫩人口即化。

今年金蜜芒果果實較小，農民多7至8顆裝一盒，售價跟往年差不多，埔心鄉農會保價分級收購，頂級品每公斤200元，其餘等級依次為130元、80元，50元，30元等，50元、30元的開發為金蜜芒果副產品，芒果乾年產6000包，上市即銷售一空，去年新品果粒切片的「金蜜急凍芒果冰」重量80至100公克，每枝80元賣到斷貨。

19日的金蜜芒果產業推廣行銷活動將展售埔心鄉優質農特產品，限量贈送金蜜芒果冰棒、雪Q餅，傳統米香、香腸及有機質肥料，另外現場報名芒果批薩DIY，名額有限，歡迎民眾參加。

芒果 農民

延伸閱讀

宜蘭五結農會保管箱遭竊 受害者不滿理賠抗議

在地水果的冰鎮滋味 澎湖仙人掌冰與玉井芒果冰

無患子生技認購台中霧峰農會無農藥化肥收成稻米1公頃

影／保管箱財物遭竊受害戶抗議 五結鄉農會：調解與等待判決

相關新聞

彰化縣金蜜芒果今評鑑大賽 19日展售活動限量送芒果冰

彰化縣埔心鄉是金蜜芒果重要產區，今年產量較去年增加三成。60名農民今天參加鄉農會舉辦的三蜜香優質金蜜芒果評鑑大賽，台中區...

影／這所學校30多年沒禮堂改建里民活動中心一償宿願

台中市太平區宜欣國小活動中心新建工程今天動土，由台中市長盧秀燕主持動土典禮。盧秀燕說，宜欣國小建校30多年來，一直沒有禮...

中市9天內發生3件路樹倒塌肇事 1死1傷1公車被砸

台中市區在9天內，發生3件路樹倒塌，造成1死1傷1公車被砸，先是7月2日下午，潘姓女騎士筏子東街遭路樹壓死，再於今天中午...

驚！台中大雨路樹斷裂變「飛箭」射穿公車檔風玻璃

台中市中午下了約半小時的大雨，台灣大道傳出路樹倒塌意外！在公車專用道上有一輛300號公車，行進間突然「砰的一聲」讓駕駛緊...

疫情解封振興觀光產業 參山處推5條台灣觀巴路線

為振興觀光產業，鼓勵國人選擇「台灣觀巴」出遊，遊客只要參加交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內5條台灣觀巴路線，加碼贈送...

台中成「慶記之都」？綠營諷冷血 記者追問但市長沒聽到

台中市昨天傍晚發生街頭暴力事件，6名惡煞在街頭砸車傷人，目擊事件發生的民進黨議員施志昌今天揪議員、江肇國、林德宇、王立任...

捷運再等等 彰化縣規劃7處公車轉運站提供需求

想搭捷運還有一段很長日子，彰化縣政府先行整合全縣公車運輸系統，共規畫7處公車轉運站，目前正推動中的有鹿港、和美、溪胡及二...

影／蔡英文參拜南投宮廟拔樁 南投縣長選戰提前開打

總統蔡英文今天到南投縣紫微宮、紫南宮等四所宮廟參拜。南投縣長林明溱爆料蔡英文已下令2022年要收回南投，讓縣長選戰提前開...

台中變成「高譚市」？市警局：綠營議員用詞對警察不公

槍擊事件、街頭攔車殺人已成台中日常？台中市民進黨議員施志昌、江肇國、林德宇、王立任與黃守達今天召開記者會。施志昌指出，他...

影／台中捷運首座共構宅 文華高中站大樓今天上樑

台中捷運首座位於文華高中站的聯合開發共構大樓今天上樑。台中市長盧秀燕參與上樑典禮，她說，台中捷運綠線預計今年底完工通車，...

台幣升值吃掉利潤工廠放無薪假 彰縣籲中央聯手救勞工

最近半年台灣升值，成為亞洲強勢貨幣，台灣以出口為導向的中小企業無不叫苦，彰化縣是中小企業的故鄉，放無薪假人數名列前茅，縣...

彰化偏鄉農地被倒千噸汙泥 環檢聯手限今年底打包帶走

國內4大食品大廠委託的廢棄物代處理業者，把事業汙泥運來彰化縣埤頭、芳苑、溪州鄉農地掩埋，環保署、彰化地檢署、環境督察總隊...

熱門新聞

壯年猝逝！台南楠西區照興里長徐孟裕突昏迷搶救無效

超狂！載畢業兒騎車環島巧遇白沙屯媽 告訴他最美是人

苑裡農會總幹事劉昌軒病逝 告別式10日上午舉行

6歲女童隨白沙屯媽進香祈願 今帶著眾人集氣第四次開刀

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

空中巴士A321飛抵台東 創豐年機場國內最大飛機起降

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。