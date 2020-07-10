影／這所學校30多年沒禮堂改建里民活動中心一償宿願

台中市太平區宜欣國小活動中心新建工程今天動土，由台中市長盧秀燕主持動土典禮。盧秀燕說，宜欣國小建校30多年來，一直沒有禮堂、沒有活動中心，學生數逾千人，學生一碰到下雨，沒有辦法在戶外上課或活動，市府重視教育，兼顧師生及居民需求，編列7000萬元經費，將現有里民活動空間改建為複合式活動中心，預計明年底前完工，讓學校與社區互惠共好。

今天由台中市長盧秀燕主持動土典禮，包括教育局長楊振昇、市議員李麗華、賴義鍠、蔡耀頡、張玉嬿、太平區長許貴芳及多位地方鄰里長均共襄盛舉；立法委員何欣純也派員致意，祝福工程順利完工。

盧秀燕說明，這項新建工程是改建舊有的宜欣、宜昌與宜佳三里聯合里民活動中心，規畫興建地上3樓建築，1樓為里民活動中心、辦公室及社區教室，提供社區活動使用；另專科教室、2樓學生活動中心及3樓看台區，由學校師生運用。

她指出，這項新建工程一兼二顧，一方面讓學校重大設施缺乏可以補足，也提供里民使用，她也感謝地方民代不分黨派支持這項經費，謝謝立委向中央爭取三成補助款、議員支持市府編列預算，加上教育局與校方努力解決30多年來校方及里民期待心願。

教育局說明，現有聯合里民活動中心位在宜欣國小西南側校地內，與三元宮圍塑的戶外角地，為平時廟會慶典舉辦活動的主要空間，透過活動中心重新規畫，除供師生使用，更提供社區民眾優質的運動休閒場所。