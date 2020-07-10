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中市9天內發生3件路樹倒塌肇事 1死1傷1公車被砸
台中市區在9天內，發生3件路樹倒塌，造成1死1傷1公車被砸，先是7月2日下午，潘姓女騎士筏子東街遭路樹壓死，再於今天中午發生葉姓機車騎士被掉落樹幹壓輕傷、及斷裂的樹幹刺穿公車擋風玻璃。民眾希望在颱風未來之前，市府儘速做好整修路樹工作，避免悲劇再次發生。
7月2日下午1時55分，潘女騎機車下班回家，路經南屯區筏子東街時，突有一顆高10公尺、直逕徑半公尺的大樹倒下，重重的擊中潘女的頭部，所戴安全帽破碎，造成她的頭骨破裂，大量出血，經送醫急救不治。
台中市今天中午狂風暴雨，中午12時44分，消防局接獲民眾報案指出南屯區公益路有機車騎士遭路樹壓傷，立即派員前往救護，警消抵達後，發現葉姓騎士（21歲）受輕傷，葉表示那時因風勢較大造成樹枝掉落，他僅受輕傷拒絕送醫。
此外，黃姓公車司機（47歲）今天中午12時51分，駕駛公車路經西屯區台灣大道、大容西街公車專用道時，倒落的樹幹突掉落插入前擋風玻璃，未與其他人車發生碰撞，無人受傷。
從7月2日至7月10日中午，中市接連發生3件路樹倒塌、樹幹掉落，造成1死1傷1公車擋風玻璃被砸，民眾認路樹倒塌傷人太頻繁，希望在颱風未來之前，市府儘速做好整樹裁枝工作，避免悲劇再次發生。
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