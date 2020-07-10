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驚！台中大雨路樹斷裂變「飛箭」射穿公車檔風玻璃
台中市中午下了約半小時的大雨，台灣大道傳出路樹倒塌意外！在公車專用道上有一輛300號公車，行進間突然「砰的一聲」讓駕駛緊急踩煞車，右邊的擋風玻璃上，插了一根有小腿粗的樹幹，而且還將公車的擋風玻璃射穿，相當驚險。
交通局表示，公車黃姓駕駛急忙報警，他沿台灣大道公車專用道往市區方向直行，表示直行時樹枝突掉落插入前擋風玻璃，未與其他人車發生碰撞，警方到現場察看，前擋風玻璃嚴重受損，駕駛無飲酒，所幸也無乘客受傷，但全車的人都虛驚一場。
雖然有驚無險，但乘客、司機都嚇個半死，司機說，「還好當時速度不快，不然可能更嚴重！」因為路樹變成「飛箭」射穿公車檔風玻璃，車上乘客都說「超恐怖」。
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