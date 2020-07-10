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暑假品書香 「台中閱讀城市」辦14場全齡講座和閱讀營

聯合報 / 記者喻文玟／攝影
暑假到了！台中市文化局連辦2年「城市閱讀系列活動」，今年主題是「讀綻台中」，象徵閱讀在台中遍地開花，綻放文化芳華，7月到10月在各區舉辦14場講座、5場閱讀營。圖／台中市文化局提供
暑假到了！台中市文化局連辦2年「城市閱讀系列活動」，今年主題是「讀綻台中」，象徵閱讀在台中遍地開花，綻放文化芳華，7月到10月在各區舉辦14場講座、5場閱讀營。圖／台中市文化局提供

台中市文化局連辦2年「城市閱讀系列活動」。局長張大春今天表示，今年主題是「讀綻台中」，象徵閱讀在台中遍地開花，綻放文化芳華，7月到10月在各區舉辦14場講座、5場閱讀營，包括邀請名家分享、開啟閱讀視野、親子閱讀營，讓文化向下扎根，讓各年齡層民眾都能找到適合自己的文學體驗活動。

台中城市閱讀系列講座主題分為「文化」、「夢田」、「前進企業」；「文化講座」邀請兩性作家吳淡如、旅行說書人謝哲青、新生代作家張西、歷史補教名師呂捷等知名作家來台中開講。

「夢田講座」以在地作家分享各議題為主，今年首次結合原住民族文化，邀請原舞曲文化藝術團長陳奕安、作家蔡淇華、石德華、紀小樣、極限攀登家呂忠翰、諮商心理師蘇絢慧等，帶領民眾發掘生活上各文化領域的豐富樣貌。

文化局也貼心為忙碌上班族規劃「前進企業講座」，把閱讀帶進工作，安排微軟前副總裁蔡恩全、益品書屋創辦人戴勝益、作家戴晨志等人前進企業，包括麗明營造、健豪印刷，分享關於管理經營、品牌行銷、心靈勵志等獨特觀點及人生經歷

閱讀營依學員年齡分為2種營隊，國小生參加「城市串讀閱讀營」以文學、科普、美學為主，並與勤益科大通識學院合作規劃「嬉遊台中桌迷藏」、「魔幻光學任意門」、「山海鐵道繪說話」3梯次，讓小朋友從遊戲中學習；「童心藝力閱讀營」有「海有約」、「田中旅」2梯次，讓家長可帶3到5歲的小朋友，跟著英文繪本老師李貞慧、小吉他繪本屋，從閱讀了解世界，共度書香時光。

文化局表示，活動一律採網路報名，可到「2020讀綻台中．城市閱讀系列活動」活動官網：https://www.taichungread.tw/，凡完成報名且到場參加者，就可獲得限量紀念品及摸彩券1張，參加滿4場就會拿到4張抽獎券，有機會抽中300元圖書禮券，限量50名送完為止；活動訊息可到「讀綻台中：2020城市閱讀系列活動」FB專頁：https://www.facebook.com/2019taichungread/查詢。

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