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疫情解封振興觀光產業 參山處推5條台灣觀巴路線

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
為振興觀光產業，遊客只要參加交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內5條台灣觀巴路線，加碼贈送潮流台灣觀巴限定版「台灣LV-茄芷袋」。圖／參山處提供
為振興觀光產業，遊客只要參加交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內5條台灣觀巴路線，加碼贈送潮流台灣觀巴限定版「台灣LV-茄芷袋」。圖／參山處提供

為振興觀光產業，鼓勵國人選擇「台灣觀巴」出遊，遊客只要參加交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內5條台灣觀巴路線，加碼贈送潮流台灣觀巴限定版「台灣LV-茄芷袋」及「無染隨手方巾」，更可搭配「2人同行1人免費方案」，歡迎民眾乘坐台灣觀巴體驗參山之美。

參山處轄內獅頭山風景區、梨山風景區及八卦山風景區景色秀麗，彙集中部豐富的自然、人文及產業資源，尤其參山處輔導「苗栗南庄客家風情1 日遊」、「客家酒莊、谷關1日遊」、「武陵農場舒壓之旅1日遊」、「福壽山花果雲霧之旅2日遊」及「梨山幸福巴士2日遊」等5條台灣觀巴路線，每一條都是經過精挑細選、內容豐富。

參山處長柯建興表示，為推廣這麼好的行程，遊客只要報名參山處轄內5條台灣觀光路線，加碼贈送限量台灣觀巴茄芷袋與無染隨手方巾。此外，9月20日前參加「客家酒莊、谷關1日遊」，更可搭配參山處「溫泉中台灣、幸福靚好湯」好禮抽獎活動，上網完成登錄，即就有機會得到價值10萬元的國際名牌鑽石項鍊；配合梨山地區高山蔬果產季期間，「武陵農場舒壓之旅1日遊」更贈送期間限定採果行程。

「台灣觀巴」提供國內外自由行旅客友善便捷的交通旅遊服務，行程囊括全台熱門旅遊路線，全程採預約制，不必自己開車，不必煩惱迷途、塞車，悠然欣賞沿途風光，還可享受一路上專人服務及導覽解說，1至4人即可出遊，不用擔心人數不足不能出團。

今年7月1日至10月31日止，交通部觀光局更推出遊客參加台灣觀巴半日、1日遊共73條路線，2人同行1人免費優惠，不分平假日皆可適用。由於每條路線優惠名額有限，建議遊客可先在台灣觀巴官網查詢優惠路線後，直接向各路線承辦旅行社報名。參山處轄內台灣觀巴路線介紹，請上參山處官網https://www.trimt-nsa.gov.tw/htmlPage/5-14；台灣觀巴「安心旅遊-2人同行1人免費方案與Q&A」請洽台灣觀巴官網查詢https://www.taiwantourbus.com.tw/。

為振興觀光產業，遊客只要參加交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內5條台灣觀巴路線，加碼贈送潮流台灣觀巴限定版「台灣LV-茄芷袋」。圖／參山處提供
為振興觀光產業，遊客只要參加交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內5條台灣觀巴路線，加碼贈送潮流台灣觀巴限定版「台灣LV-茄芷袋」。圖／參山處提供

武陵農場 觀光局 國家風景區

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