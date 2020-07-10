無患子生技認購台中霧峰農會無農藥化肥收成稻米1公頃
台中霧峰農會推廣友善耕作，鼓勵稻農不用農藥、不施化肥種植稻米，改善農田及生態環境。主打環保、自然的無患子生技公司得知認購霧峰區一公頃友善耕作農田，展現企業社會責任，收成的兩千多公斤稻米，以每包五5百公克分裝4500包，將用來作為促銷贈品。
無患子生技負責人王高榮說，台中霧峰區農會推廣友善耕作稻米，改善生態環境，他認同這種為所生活環境的努力，這些稻田經霧峰農會輔導都順利取得稻米產銷履歷，是認證的優質米。
王高榮表示，不久前霧峰農會主動上門，希望能協助銷售這些友善耕作的「百甲良食」優質米，友善耕作模式與無患子公司堅持環保、自然生產不謀而合，雙方一拍即合，公司也爽快認購霧峰農會一公頃的「百甲良食」優質米。
他說，這批認購優質米已經完成包裝，預計近日可能以滿額送方式作為促銷贈品，也能幫助霧峰農會友善耕作優質米，大家互蒙其利，一起宣導愛護環境、保護地球的觀念。
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