自來水延管路平啟動 今年底前修復全市12區50公里路

台中市過去部分道路實施自來水延管工程後，產生路面不平狀況，台中市長盧秀燕動用第二預備金5000萬元，加上市府經發局編列預算6000萬元，共1.1億元加速推動全市自來水延管後路面復平計畫。第一期工程已於清水區先行施作，目前進度達63%，近期將進行豐原區水源路南坑巷路面修復，年底前完成修復全市12區共50公里道路，提供市民更好的道路品質。

路平計畫第一期工程「豐原區水源路南坑巷」今日舉辦開工祈福典禮，經發局長張峯源說，市府近年與自來水公司合作爭取延管經費，積極推動自來水延管計畫，台中市自來水普及率自2010年92.24%，2019年底已達96%，漲幅達3.76%，供水人口數增加逾25萬人，在民眾有自來水可用之後，市府積極辦理路平計畫。

張峯源指出，豐原區水源路南坑巷延管工程始於前市長胡志強任內，經時任豐原區長張瀞分積極協調，解決配水池用地及居民接水許可等困難後，終於獲得經濟部水利署補助經費施作，共計施作延管長度4785公尺，延管所需費用約2400萬元，受益用戶約60戶，此次路修長度約2公里，其中部分路修由建設局完成，路修費用初估約600萬元，預計8月底完工。

張峯源也提到，該計畫同時納入豐原區國豐路二段366巷110弄、三豐路二段272巷191弄及角潭路二段149巷及95巷、潭子區雅豐街76巷及民族路三段33巷、霧峰區丁台路451巷及四德北路45巷、大甲區文曲路59巷與339巷及週邊巷道、大安區中松路168巷及南埔路部份路段、大安區龜殼里南海路209號路段、外埔區后寮路38號路段及豐原區水源路南坑巷等路面復平工程。

其中，霧峰、潭子及甲安埔等地區預計於8月至10月間陸續施作，預計10月底前可完成路面刨鋪，路修後將改善道路品質，提升用路安全環境。市府今年下半年也會積極進行路平計畫第二期與第三期工程，包括烏日、大雅、神岡、后里、新社、大安區等延管路修路段，朝全市12區50公里路平計畫目標努力。