捷運再等等 彰化縣規劃7處公車轉運站提供需求

想搭捷運還有一段很長日子，彰化縣政府先行整合全縣公車運輸系統，共規畫7處公車轉運站，目前正推動中的有鹿港、和美、溪胡及二林轉運站，至於建置完成的有田中轉運站及員林轉運站，但員林轉運站將來仍有必要擴充才能符合需求，彰化轉運站則須配合未來鐵路高架化及捷運建置，再行規畫。

目前正在推動中的4處轉運站，規模最大的是鹿港轉運站，位於鹿港鎮建國路與中正路口，面積9757平方公尺，土地權屬彰化縣政府及國有財產局，將採BOT促參案方式招商、興建及營運，除做為轉運專用區及廣場、停車場外，縣府估計引進民間投資金額約18億元，完成後，可整合鹿港地區15條長短途客運的管理與運輸效率， 目前已舉辦多場公聽會，預定8月舉辦兩場招商說明會，預定明年初開標。

和美轉運站預定設在和美鎮道周路及愛惜路口，面積約3384平方公尺，目前為鎮公所所有的廣停用地，除提供停車空間外還可以多目標使用，目前正辦理先期規畫暨都市計畫個案變更。縣府工務處表示，目前行經和美鎮的公車路線有共10條，轉運站的設置後，可以提升和美區公共運輸服務水準，將來還可因應捷運延伸和美、鹿港的乘車需求。

溪湖轉運站則位在溪湖鎮西環路400號，面積1598平方公尺，為鎮公所所有的停車場用地，除提供停車空間還可多目標使用，預定今年下半年完成設計，總經費223萬元，完成後，可提升溪湖鎮12條公車路線的服務品質。

二林轉運站預定興建在二林鎮二溪路與仁愛路口的原台糖公司客運站用地，面積1674平方公尺，總經費190萬元，預定明年發包，完成後，可整合共15條國道、公路客運及市區公車服務據點，並成為南彰化公車轉乘節點，方便民眾轉乘。

至於，彰化轉運站初步考量最適宜的地點是高架化後的台鐵彰化火車站，以及未來三鐵共構的台中捷運綠線延彰化的金馬站；田中轉運站利用目前已完成的高鐵田中站；員林轉運站位在員林市靜修路已經建置完成，但只有5個月台，仍然不足，目前員林客運仍留在原址，將來有必要再行擴充。