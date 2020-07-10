快訊

我新增2名境外移入 分別為美國、阿曼台商染疫返國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運再等等 彰化縣規劃7處公車轉運站提供需求

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣目前推動中的公車轉運站中，鹿港轉運站規模最大，將採BOT促參案方式招商，可整合鹿港地區15條長短途客運的管理與運輸效率，及引進民間投資金額約18億元。鹿港轉運站示意圖／彰化縣政府提供
彰化縣目前推動中的公車轉運站中，鹿港轉運站規模最大，將採BOT促參案方式招商，可整合鹿港地區15條長短途客運的管理與運輸效率，及引進民間投資金額約18億元。鹿港轉運站示意圖／彰化縣政府提供

想搭捷運還有一段很長日子，彰化縣政府先行整合全縣公車運輸系統，共規畫7處公車轉運站，目前正推動中的有鹿港、和美、溪胡及二林轉運站，至於建置完成的有田中轉運站及員林轉運站，但員林轉運站將來仍有必要擴充才能符合需求，彰化轉運站則須配合未來鐵路高架化及捷運建置，再行規畫。

目前正在推動中的4處轉運站，規模最大的是鹿港轉運站，位於鹿港鎮建國路與中正路口，面積9757平方公尺，土地權屬彰化縣政府及國有財產局，將採BOT促參案方式招商、興建及營運，除做為轉運專用區及廣場、停車場外，縣府估計引進民間投資金額約18億元，完成後，可整合鹿港地區15條長短途客運的管理與運輸效率， 目前已舉辦多場公聽會，預定8月舉辦兩場招商說明會，預定明年初開標。

和美轉運站預定設在和美鎮道周路及愛惜路口，面積約3384平方公尺，目前為鎮公所所有的廣停用地，除提供停車空間外還可以多目標使用，目前正辦理先期規畫暨都市計畫個案變更。縣府工務處表示，目前行經和美鎮的公車路線有共10條，轉運站的設置後，可以提升和美區公共運輸服務水準，將來還可因應捷運延伸和美、鹿港的乘車需求。

溪湖轉運站則位在溪湖鎮西環路400號，面積1598平方公尺，為鎮公所所有的停車場用地，除提供停車空間還可多目標使用，預定今年下半年完成設計，總經費223萬元，完成後，可提升溪湖鎮12條公車路線的服務品質。

二林轉運站預定興建在二林鎮二溪路與仁愛路口的原台糖公司客運站用地，面積1674平方公尺，總經費190萬元，預定明年發包，完成後，可整合共15條國道、公路客運及市區公車服務據點，並成為南彰化公車轉乘節點，方便民眾轉乘。

至於，彰化轉運站初步考量最適宜的地點是高架化後的台鐵彰化火車站，以及未來三鐵共構的台中捷運綠線延彰化的金馬站；田中轉運站利用目前已完成的高鐵田中站；員林轉運站位在員林市靜修路已經建置完成，但只有5個月台，仍然不足，目前員林客運仍留在原址，將來有必要再行擴充。

公車 鹿港

延伸閱讀

彰化偏鄉農地被倒千噸汙泥 環檢聯手限今年底打包帶走

暢玩軌道館、探捷運工地 桃市親子來報名

明年上路／北市畫空品區 3站6景點 烏賊車禁入 最高罰6萬

產業兩樣情！彰化無薪假達5千人 傳產起薪5萬招不到人

相關新聞

影／蔡英文參拜南投宮廟拔樁 南投縣長選戰提前開打

總統蔡英文今天到南投縣紫微宮、紫南宮等四所宮廟參拜。南投縣長林明溱爆料蔡英文已下令2022年要收回南投，讓縣長選戰提前開...

超狂！載畢業兒騎車環島巧遇白沙屯媽 告訴他最美是人

「我媽很瘋狂」！吳姓媽咪決定送兒子國小畢業禮物，帶著小六兒子來一趟騎車逆時針環島，完成夢想，她本月6日從台北出發，昨晚騎...

疫情解封振興觀光產業 參山處推5條台灣觀巴路線

為振興觀光產業，鼓勵國人選擇「台灣觀巴」出遊，遊客只要參加交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內5條台灣觀巴路線，加碼贈送...

台中成「慶記之都」？綠營諷冷血 記者追問但市長沒聽到

台中市昨天傍晚發生街頭暴力事件，6名惡煞在街頭砸車傷人，目擊事件發生的民進黨議員施志昌今天揪議員、江肇國、林德宇、王立任...

捷運再等等 彰化縣規劃7處公車轉運站提供需求

想搭捷運還有一段很長日子，彰化縣政府先行整合全縣公車運輸系統，共規畫7處公車轉運站，目前正推動中的有鹿港、和美、溪胡及二...

台中變成「高譚市」？市警局：綠營議員用詞對警察不公

槍擊事件、街頭攔車殺人已成台中日常？台中市民進黨議員施志昌、江肇國、林德宇、王立任與黃守達今天召開記者會。施志昌指出，他...

影／台中捷運首座共構宅 文華高中站大樓今天上樑

台中捷運首座位於文華高中站的聯合開發共構大樓今天上樑。台中市長盧秀燕參與上樑典禮，她說，台中捷運綠線預計今年底完工通車，...

台幣升值吃掉利潤工廠放無薪假 彰縣籲中央聯手救勞工

最近半年台灣升值，成為亞洲強勢貨幣，台灣以出口為導向的中小企業無不叫苦，彰化縣是中小企業的故鄉，放無薪假人數名列前茅，縣...

彰化偏鄉農地被倒千噸汙泥 環檢聯手限今年底打包帶走

國內4大食品大廠委託的廢棄物代處理業者，把事業汙泥運來彰化縣埤頭、芳苑、溪州鄉農地掩埋，環保署、彰化地檢署、環境督察總隊...

南投醫院數位乳房攝影儀 婦女乳癌篩檢不用擔心痛

南投縣45歲黃姓女子多年前乳房左側良性纖維囊腫，醫師建議定期追蹤檢查，不過她被乳房攝影檢查嚇壞，一想到檢查胸部被擠壓痛到...

搶攻三倍券 彰化、南投推社區旅遊

社區旅遊也加入搶暑假商機，彰化7、8月周六日推「跟著八堡圳去旅行」活動；南投縣台大梅峰農場平日不開放，現舉辦「在地蔬食」...

彰化首推青創補助 每人最高30萬

彰化縣近年人口流失嚴重，為讓更多青年留鄉創業，縣府首度編1千萬元經費，每人最高可補助30萬元，並有輔導團隊可提供諮詢協助...

熱門新聞

扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰

產業兩樣情！彰化無薪假達5千人 傳產起薪5萬招不到人

超狂！載畢業兒騎車環島巧遇白沙屯媽 告訴他最美是人

才遭爆下令收回南投？蔡英文明到南投參香露端倪

苑裡農會總幹事劉昌軒病逝 告別式10日上午舉行

柯文哲要查吃到飽搭1萬元 徐巧芯：只搭50元的查不查？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。