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影／蔡英文參拜南投宮廟拔樁 南投縣長選戰提前開打
總統蔡英文今天到南投縣紫微宮、紫南宮等四所宮廟參拜。南投縣長林明溱爆料蔡英文已下令2022年要收回南投，讓縣長選戰提前開打。行政院中辦執行長蔡培慧霸氣回應，蔡英文總統是來為疫情祈求國泰民安，但她認為未來任何選舉，都要選出專業、實在會做事的人。
林明溱前天在國民黨中常會爆料，蔡英文已經下令，2年後要收回南投，民進黨現在把資源重點放在南投縣，同時今天就到南投四所宮廟參香祈福，拔樁意味濃厚，讓蔡英文今天的南投行，蔡培慧全程陪同，充滿選舉氣氛。
紫微宮主委簡沛霖是三屆縣議員，兒子簡賜勝是現任議員，兩人都是無黨籍，但一般認為比較偏藍。今天上午兩人陪著蔡英文上香向玄天上帝參拜。簡沛霖說，紫微宮創立以來，是首度有總統參拜，蔡英文也相當親切，主動提到要台中捷運應延伸南投、活化中興新村，同時交代蔡培慧要繼續追蹤進度。
蔡培慧曾任民進黨不分區立委，今年角逐南投縣第一區域立委失利後，轉任行政院中部辦公室執行長，她常在農委會、教育部等部會陪同下，會勘南投縣各鄉鎮改善校園環境、爭取農業補助等，解決校園補助或解決垃圾等問題，蔡培慧勤走基層，又能夠爭取預算補助解決地方問題，獲得不少基層支持，也讓藍營鐵票區的南投縣出現基層鬆動現象。
南投縣長林明溱對此相當警惕，除了提醒黨中央注意，也呼籲有意角逐南投縣長的立委許淑華、馬文君都要努力，勤耕基層，不能讓南投縣在他手上失去。
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