影／台中捷運首座共構宅 文華高中站大樓今天上樑

台中捷運首座位於文華高中站的聯合開發共構大樓今天上樑。台中市長盧秀燕參與上樑典禮，她說，台中捷運綠線預計今年底完工通車，沿線主要站體會聯合開發住宅、商場，以及政府公共設施，未來台中捷運綠線開通後，相信會讓市民享受更方便、繁榮的生活。

台中捷運綠線文華高中站土地開發共構基地位於文心、河南路口，為台中首件由單一地主行使優先投資權，並成功招商簽約的住商共構大樓，地上28層、地下6層，包含198戶住宅及2戶店鋪。

捷運綠線文華高中站今天舉辦住商共構大樓上梁儀式。台中市長盧秀燕致詞時說，她在10多年前擔任立委時，因台中還沒有捷運，積極爭取台中捷運，終於將在年底完工通車。她前年底上任，一年半以來，「我的政見就是開不了工的，我們要把它開工，像大智路開通，完不了工的，我們要把它 完工，像捷運綠線開通」。

盧秀燕指出，捷運綠線進度已達93%，一切順利，預計今年底完工通車，文心路為台中市主要幹道，連通烏日高鐵台中站，很多年輕朋友對它寄予厚望；今天上樑的台中綠捷文華高中站是台中捷運首座共構站，感謝冠德建設公司、世義貿易公司共同合作開發，未來台中捷運票價20元起跳，每2公里增加5元，捷運上也跟其他縣市規定一樣不能吃東西。

交通局長葉昭甫說，文華高中站住商共構大樓為捷運綠線首件引入公共運輸導向開發模式，完成開發的場站，捷運出入口，以及開發大樓皆由投資人興建，透過公私部門相互合作，預計明年取得使用執照，總銷金額上看30億元。

葉昭甫指出，交通局說，台中捷運綠線規劃6站7處土地開發共構站，分別位於文心天津路口、文心崇德路口、文心河南路口、文心櫻花路口、文心台灣大道口(2處)以及文心五權西路口，採用公共運輸導向開發模式，以捷運車站為核心，規劃商辦、酒店、住宅。