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台幣升值吃掉利潤工廠放無薪假 彰縣籲中央聯手救勞工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是中小企業的故鄉，縣政府希望中央和地方一起解決企業主的困難。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是中小企業的故鄉，縣政府希望中央和地方一起解決企業主的困難。記者簡慧珍／攝影

最近半年台灣升值，成為亞洲強勢貨幣，台灣以出口為導向的中小企業無不叫苦，彰化縣是中小企業的故鄉，放無薪假人數名列前茅，縣政府呼籲中央正視這個問題，並在今天舉辦兩場徵才活動，也預告8月1日在統一鹿港文創會館舉辦大型徵才活動。

縣長王惠美今天表示，台幣升值，削弱中小企業出口競爭力，縣政府希望中央多關注這件事，從根本面協助中小企業度過疫情難關，縣政府今天在北斗工業區管理中心舉辦全縣第二場次徵才活動，13家廠商提供400多個工作機會，薪資最高6萬元，民眾可洽詢北斗就服站。

求職的蕭姓北斗鎮民，先前工作需要輪班，她想換到白天上班的事業單位，兼顧家庭和健康，因此應徵口罩工廠的工作。南投縣簡姓縣民表示，北斗距離南投不遠，彰化縣有更多工作機會可選擇，所以來彰化向工業大廠投履歷。

徵才活動

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