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南投醫院數位乳房攝影儀 婦女乳癌篩檢不用擔心痛

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院引進新的乳房X光攝影檢查，降低疼痛感也讓檢測更為精準。圖／南投醫院提供
南投醫院引進新的乳房X光攝影檢查，降低疼痛感也讓檢測更為精準。圖／南投醫院提供

南投縣45歲黃姓女子多年前乳房左側良性纖維囊腫，醫師建議定期追蹤檢查，不過她被乳房攝影檢查嚇壞，一想到檢查胸部被擠壓痛到呼吸困難，光想到就抗拒。直到聽說南投醫院引進新型多功能數位乳房攝影儀，大幅降低疼痛感，鼓起勇氣檢查後發現真的比較不痛。醫師表示，乳房攝影檢查是乳癌篩檢重要工具，呼籲民眾應定期接受檢查。

南投醫院放射科主任葉偉成說，乳房攝影檢查為了增加影像的清晰度，必須用機器夾緊乳房，減少組織重疊，也因此造成不適，讓許多女性朋友感受不好。有人做了一次之後，就再也檢查。

乳房X光攝影是乳癌篩檢的一大利器，雖然造成壓迫疼痛感，短暫疼痛能換取健康是值得的，不過還是有很多民眾怕痛而拒絕檢查或拖延。南投醫院為了提升準確度，降低疼痛感，在今年新裝設全新多功能數位乳房攝影儀，它不但可做2D乳房攝影也可做3D乳房斷層攝影，且機頭可前傾後仰，病人能以舒適的姿勢完成檢查，明顯降低擠壓疼痛感，影像更清晰，有助醫師正確判讀。

葉偉成說，新型乳攝儀以多角度拍攝完整乳房，產出多張不同角度的影像，可將重疊的乳腺組織看得更清楚，且更能發現小於1公分的早期腫瘤，大幅減少2D乳房攝影的檢查死角及擠壓痛感，更引進人工智慧(AI)乳房影像判讀系統，協助醫師影像判讀，提升影像判讀正確性與速度，準確抓到病灶。提醒女性朋友要定期進行篩檢、追蹤，早期發現、治療的預後較好，治癒機率也較高。

攝影 醫師 乳癌

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