員林百果山夜間休閒人口大增 公所增設夜間LED燈

彰化縣員林市百果山東側藤山步道、臥龍坡步道及萬里長城等步道健行、看夜景等休閒人口大增，員林市長游振雄表示，為員林公所爭取縣府補助從藤山步道自停車場入口向上延伸至彰投交界都已裝設LED路燈照，以提升夜間休閒安全性。

游振雄說，八卦山脈百果山區從員南路員林運動公園上去，有2百崁、3百崁和4百崁、藤山步道等多個健行步道，並可到南投鳳山寺和微熱山丘交界處，不只白天慢跑、健行、騎單車人口多，最近夜間休閒盛行，不少人也在下班後上山慢跑與看夜景。

不過日前就在員林市出水里與南投交界熱門景點風港平台一天內發生二起夜間與清晨墜谷事件，疑是民眾上山看夜景，照明設備不足，護欄又太低才墜落山谷。

游振雄說，夜間休閒的確要更注意安全，為了提升步道安全性，公所向彰化縣政府爭取補助150萬元，加上公所配合款66萬元在藤山登山步道設路燈，本月3日已供電完成，增加夜間照明後，民眾可上山看夕陽、入夜後還能繼續俯瞰美麗的員林市夜景，藤山登山步道生態種類多樣，有「員林秘境」之美名，在員獅亭瞭望平臺，員林美麗市景一覽無遺。