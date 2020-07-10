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超狂！載畢業兒騎車環島巧遇白沙屯媽 告訴他最美是人

聯合報 / 記者袁志豪舒懷緯／即時報導
吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。圖片／吳姓媽咪授權提供

「我媽很瘋狂」！吳姓媽咪決定送兒子國小畢業禮物，帶著小六兒子來一趟騎車逆時針環島，完成夢想，她本月6日從台北出發，昨晚騎到了花蓮，今天清晨要到七星潭看日出；途中行經鹿港時，還幸運遇到白沙屯媽祖加持，兩人的經歷在媽咪分享PO網後，迄今已2.8萬人讚爆，直稱「這是與孩子一輩子的回憶！」

台北吳姓媽咪本月6日中午在臉書「爆廢公社公開版」分享，與兒子出發環島，而交通工具就是一台100cc的摩托車，雖然表面是兒子的國小畢業禮物，而真實答案是她沈浸內心已久的夢想：「是我想環島啦～」。

分享的照片可見，吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。

吳姓媽咪指出，轉眼間六年過去，她的小情人從稚氣的兒童蛻變成為有想法的男孩，接下來兒子要國中了，生活將不會只有爸爸、媽媽、妹妹，會有很多人、事、物接連排隊等候佔據生活；帶兒子環島的120小時，將是母子獨處時光，希望未來國中、高中、大學的每個日子裡，都能一起成長、互相學習！

吳姓媽咪接受本報電話採訪指出，兒子很喜歡攝影，夢想是能當導演，最近在看到記者採訪她們時，覺得媒體很辛苦，讓兒子對工作也有了體悟；她分享帶孩子出遊的初心，是不希望孩子被3C產品綁架，而家長更應該放下手機，實際陪伴在孩子身邊，讓孩子知道，最美的就是人與人之間的相處。

吳姓媽咪表示，這趟環島沒有行程、沒有時間限制，每騎一小時就會休息15分鐘，只有三餐吃飯才會停留1小時，「台灣的路很順，路上車少、紅綠燈也少，儘管太陽酷熱，但有微微的風吹來，一路上都很順利」，沿路她不斷試探兒子是否想要放棄，兒子都立馬否認！

由於白沙屯媽祖正在彰化熱鬧遶境，她們的行程第二天，兒子靈光一閃直呼，想體驗祈福盛事，沒想到臨時起意，靠著媽祖定位App，真的在西螺大橋附近看到神轎；吳姓媽咪說「真的超幸運，信眾超熱情」，母子倆也相約「下次也要一起跟隨媽祖的腳步，感受媽祖的神力！」

吳姓媽咪在旅途中與兒子互相分享，機會教育，還遇到有人要出錢資助兒子的學費，但她婉拒好意；她表示沿路上總有許多話題聊著，過程有歡笑、有嚴肅、有喇賽，當然也有吵架！不管這些對話是否有意義，她都感受到孩子的成長，不是只有好的部份、也有讓人感到意外的回應，兒子變的更勇於表達自己想法了！

吳姓媽咪將故事分享上網後，迄今吸引2.8萬名網友感動刷讚，「看得我好熱血呀」、「 愛台灣，就從認識這片土地開始」、「好棒好難忘的畢業禮物！年輕時要來點瘋狂熱血的事，老了才有回憶」、「一路上都要注意安全喔」、「期許我自己，也能跟瘋狂媽媽一樣，帶孩子走遍台灣」、「很棒的體驗，是用金錢買不到的禮物噢」。

吳姓媽咪決定送兒子國小畢業禮物，帶著小六兒子來一趟騎車逆時針環島，完成夢想。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪決定送兒子國小畢業禮物，帶著小六兒子來一趟騎車逆時針環島，完成夢想。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪的兒子背著黃色看板，上面寫下「我媽很瘋狂！送我小六畢業禮物，環島」，一路上遇到熱情民眾加油打氣。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪決定送兒子國小畢業禮物，帶著小六兒子來一趟騎車逆時針環島，完成夢想。圖片／吳姓媽咪授權提供
吳姓媽咪決定送兒子國小畢業禮物，帶著小六兒子來一趟騎車逆時針環島，完成夢想。圖片／吳姓媽咪授權提供

白沙屯媽祖 環島 夢想

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