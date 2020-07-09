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荒廢老文具店的暖心故事 源泉社區要再營造故事屋

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二水鄉源泉社區推動社區營造，最近還要整理一間荒廢的老文具店做為故事屋，社區理事長賴昭旭說，故事屋未來也將做為行銷產業和旅遊借問站，7月18日將先在文具店辦二手物拍賣，做為社區基金。圖／賴昭旭提供
彰化縣二水鄉源泉社區推動社區營造，最近還要整理一間荒廢的老文具店做為故事屋，社區理事長賴昭旭說，故事屋未來也將做為行銷產業和旅遊借問站，7月18日將先在文具店辦二手物拍賣，做為社區基金。圖／賴昭旭提供

彰化縣二水鄉源泉社區推動社區營造，最近還要整理一間荒廢的老文具店做為故事屋，社區理事長賴昭旭說，故事屋未來也將做為行銷產業和旅遊借問站，7月18日將先在文具店辦二手物拍賣，做為社區基金。

賴昭旭說，這間荒廢的文具店其實有個暖心的故事，文具店的原主人鄭媽媽從70年代就在偏遠的源泉社區開文具店，為了讓小朋友買文具方便，每天營業到晚上9點，鄭媽媽曾說，堅持開這家小文具店就是希望孩子們不用為了一、二樣小文具就得跑到市區街上，晚上臨時缺文具時也能就近買到。

但9年前鄭媽媽過世，文具店一直荒廢至今，社區和已移居到外地的家人連絡上，家人同意讓社區再使用文具店做為公共服務空間，賴昭旭說，也有一家台中營造商認同他們在偏鄉做社區營造的理念，義務要協助整修老文具店，希望把鄭媽媽照顧學子的精神再延續下去，未來可以成為多功能的社區小舖和共學角落。

最近文具店也開始整理，卻發現文具店裡還有不少學生的練習簿、量角器、三角板等文具，還有全新的書包、帽子等，社區將在18日於整修中的老文具店舉辦一場二手市集，為這間社區小舖行銷暖身，將文具店原來的文具拍賣，所得並做為社區發展或老人共餐基金等，故事屋也預計將於年底完工。

社區營造

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