玉山上半年申請入園成長2萬人 60歲以上登山客事故率高

玉山是國人精神象徵，去年來申請入園人次大幅成長高達45萬餘人，但山域事故的老人比例偏高。圖／玉管處提供 山林解禁已一年，玉山國家公園不僅是國人精神象徵，去年來申請人次高達45萬7340人，不僅大幅成長，今年上半年和去年上半年相比，申請人數更多出2萬人，而根據統計入園遊客年齡以40至59歲占最多，代表有越來越多中壯年人口投入登山活動，但出現山域事故的登山客中，60歲以上的年齡比例，卻是其他年齡層的兩倍。

副處長盧淑妃指出，自2002年以來，玉山累計過去許可入園人次，已接近70萬人次，過去每年平均吸引超過30至40萬人次前來申請入園，去年上半年只有15萬人申請玉山群峰入園，今年上半雖受疫情靜山多時，仍達到17萬8769人次申請，要不是因山屋容量有人數限制，一年來實際核准人數只有7萬2245人，但較往年平均5至6萬人相比多出很多，應是歷來最高的一年。

玉管處表示，登玉山早已成為國民運動，原本就沒有申請的年齡限制，海拔3402公尺的排雲山莊，是兩日登頂的重要一站，過去每天只容許92人入住，3年前由於山莊二樓整修完畢，每天可多提供24個床位，使得排雲單日可容納山友數，達到116人，但還是常常有山友抱怨排雲中籤率太低，一日單攻的開放也從每日30人，放寬到60人。