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才遭爆下令收回南投？蔡英文明到南投參香露端倪

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
今年總統暨立委選舉期間，總統蔡英文（左）頻下鄉到南投參香，除拉抬自身選情更幫蔡培慧（右）助選。圖／本報資料照
今年總統暨立委選舉期間，總統蔡英文（左）頻下鄉到南投參香，除拉抬自身選情更幫蔡培慧（右）助選。圖／本報資料照

國民黨行動中常會昨由黨主席江啟臣率領下鄉，移師到南投縣舉行，縣長林明溱會中「預警」爆料指，民進黨主席蔡英文下令2022年要收回南投；距藍營到南投中常會不到2天，蔡英文明天就到南投縣參香祈福，藍綠對決態勢明顯。

林明溱昨在中常會直指，今年總統選舉民進黨施政表現差，國民黨原本是穩當當的，但因就是分裂、不團結，弄到最後卻輸掉，讓他很痛心；江啟臣也因此宣示，要透過溝通與凝聚，由下而上落實黨內改革，並表達打贏高雄市議長補選的決心。

會中，林明溱更「預警」爆料稱，蔡英文已經下令，2年後要收回南投，民進黨現在把資源重點放在南投縣；好巧不巧，蔡英文明天就到南投縣參香祈福，橫跨烏溪線和濁水線，1次連跑4間廟，藍綠較勁意味濃厚，甚至若有似無欲「拔樁」。

蔡英文明上午將與內政部長徐國勇前往草屯紫微宮參香祈福，之後赴竹山克明宮、紫南宮，最後一站到南投市福順宮為該廟揭匾參拜，而今年角逐南投區域立委失利，目前已轉任行政院中部辦公室執行長的蔡培慧則將全程陪同，也讓下令一事露出端倪。

地方人士指出，蔡培慧轉任中辦執行長後勤走地方，服務不分政黨，沒藍綠之分的為全縣學校爭取補助或解決垃圾等問題，令無黨籍或偏藍派系產生動搖，像明天將去長期偏屬藍營的紫微宮參拜，雖說宗教不分藍綠，但仍帶「拔樁」意味。

地方人士也提到，現階段綠營可能推派角逐南投縣長寶座的人選，呼之欲出；反觀藍營，黨內除現任立委馬文君、許淑華有意角逐，南投市長宋懷琳也有意參選，若黨內初選喬不攏，拖太久或生嫌隙，恐不利2年後的南投縣長選舉。

蔡英文 民進黨 中常會

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