聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中市和平區長補選 白色力量投入選戰
前台中市和平區長林建堂涉及準收受賄賂罪及背信罪，遭公懲會撤職並停止任用1年，選委會預定8月22日進行補選。台灣民眾黨參選人張瑞紘今天在立委高虹安陪同下登記參選，投入和平區長補選。
和平區是台中29區面積最遼闊的行政區，有平等、梨山、博愛、天輪等8個里，選舉人數9000多人。和平區長辦理補選，競爭激烈，目前林建堂妻子林蔣雪霞及公所退休、曾任里長的吳萬福已登記參選；曾是國民黨籍的張瑞紘今日披上台灣民眾黨戰袍登記參選。
高虹安表示，張瑞紘對家鄉和平區非常了解，也相當有抱負，他這次參選為台灣民眾黨第一個原鄉候選人，相當具有指標性意義。民眾黨主張公開透明、清廉政治，因此今天帶著掃把與畚箕，象徵將和平掃乾淨，這次和平不一樣。
張瑞紘說，他有個理念，希望將原鄉接軌到首都台北，藉由台北讓國際認識和平區，藉此翻轉和平區。
國民黨台中市黨部主委林敏霖說，此次國民黨不提名人選，目前已有林建堂妻子林蔣雪霞及曾任里長的吳萬福登記補選，「兄弟登山、各自努力」，兩人盡力爭取選民認同。民進黨台中市黨部主委李天生說，民進黨未計畫推派人選，但會與無黨籍尋求合作。
台中市民政局表示，林建堂於2014年底當選區長前曾向地方王姓人士募款，並承諾當選後，區公所機要秘書職務由其舉薦，涉及準收受賄賂罪；另在2007年時以自己名義借名登記土地，後於2017年否認借名登記並主張土地權利為依法購得，拒絕返還土地而涉及背信罪。
林建堂去年6月經監察院彈劾通過並送公懲會，公懲會於5月25日公告撤職，並停止任用1年，市府依法派員代理，代理人員應以山地原住民為限，經通盤考量後，派任具有行政經驗的民政課長古志偉代理。因林建堂擔任區長未滿2年，依規定應自林建堂去職之日起3個月內完成補選，預定8月22日進行補選。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言