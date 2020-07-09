影／中市和平區長補選 白色力量投入選戰

前台中市和平區長林建堂涉及準收受賄賂罪及背信罪，遭公懲會撤職並停止任用1年，選委會預定8月22日進行補選。台灣民眾黨參選人張瑞紘今天在立委高虹安陪同下登記參選，投入和平區長補選。

和平區是台中29區面積最遼闊的行政區，有平等、梨山、博愛、天輪等8個里，選舉人數9000多人。和平區長辦理補選，競爭激烈，目前林建堂妻子林蔣雪霞及公所退休、曾任里長的吳萬福已登記參選；曾是國民黨籍的張瑞紘今日披上台灣民眾黨戰袍登記參選。

高虹安表示，張瑞紘對家鄉和平區非常了解，也相當有抱負，他這次參選為台灣民眾黨第一個原鄉候選人，相當具有指標性意義。民眾黨主張公開透明、清廉政治，因此今天帶著掃把與畚箕，象徵將和平掃乾淨，這次和平不一樣。

張瑞紘說，他有個理念，希望將原鄉接軌到首都台北，藉由台北讓國際認識和平區，藉此翻轉和平區。

國民黨台中市黨部主委林敏霖說，此次國民黨不提名人選，目前已有林建堂妻子林蔣雪霞及曾任里長的吳萬福登記補選，「兄弟登山、各自努力」，兩人盡力爭取選民認同。民進黨台中市黨部主委李天生說，民進黨未計畫推派人選，但會與無黨籍尋求合作。

台中市民政局表示，林建堂於2014年底當選區長前曾向地方王姓人士募款，並承諾當選後，區公所機要秘書職務由其舉薦，涉及準收受賄賂罪；另在2007年時以自己名義借名登記土地，後於2017年否認借名登記並主張土地權利為依法購得，拒絕返還土地而涉及背信罪。