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訪工作者配可愛圖文 中市府盼讓民眾更了解長照

中央社 / 台中9日電

台中市政府衛生局成立臉書粉絲團「台中市衛生局-健康小衛星」，搭配吉祥物設計可愛圖文，並透過分享長照工作者的服務故事，希望拉近民眾與長照的距離。

「長照」是高齡化社會的重要議題，但一般長照資訊複雜、不易讓人理解，台中市衛生局透過訪談3名長照服務工作者，並設計出「藍寶」和「金妮」吉祥物，製作一系列影片、圖文，道出他們的感人故事。

從事長照服務超過10年的照顧管理專員謝淑花提到，照顧管理專員的角色，就是長照資源評估者、守門員，在工作過程中，看到個案因為自己的服務，有更好的生活，哪怕只是一個微笑、一聲感謝，她都會很感恩，這也是為什麼她每天開車往返工作與家中112公里的距離，仍澆不熄熱忱。

復能指導人員葉征釀說，他的服務就是幫助長者重拾自己還沒失能前，能做到的事情。能夠熱愛服務，除了可以四處去、接觸人之外，他自年輕起深受職能治療、輔具領域的前輩們啟發，看到失能者因為自己的服務進步，可以重新站起來、恢復生活，讓他感到開心。

照服員尤毓欣表示，與失智症長者的相處上，常會遇到很多有趣的事，也會因為看見他們逐漸退化、老化而難過，但是這些都轉化成為她的人生養分，也提醒自己要更珍惜與家人相處的時光。

台中市衛生局表示，台中市積極佈建社區整體照顧服務體系，截至民國109年6月底止，共佈建了1356處，據點數全國最多，為長者打造多元且完善的長期照顧網絡，服務涵蓋率達44.9%，為六都第一，幫助有長照需求的民眾及家庭獲得妥善照顧，減輕照顧壓力與負擔。

長照 衛生局 台中市

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