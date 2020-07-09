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彰縣府砸千萬元預算補助 鼓勵青年創業圓夢

中央社 / 彰化9日電

為鼓勵青年就業和創業，彰縣府訂出促進青年留鄉創業補助要點，編列1000萬元預算幫助青年圓夢，補助分為創業圓夢及地方深耕2大類，讓青年有充裕的創業資金，學習到創業技巧。

彰化縣政府今天在縣府中庭召開「彰化尚青，助您創就業」記者會，縣長王惠美在記者會上宣布，縣府啟動青年創業補助，介紹「彰化縣促進青年結合在地特色資源留鄉返鄉進鄉創業及多元文化補助作業要點」的內容。

王惠美致詞時說，計畫分為2大類，一個是創業圓夢類，每人最高可補助新台幣30萬元，提供想創業的青年能夠有創業資金，以供運用在創業初期所需的創業諮詢、產品開發和品牌行銷等開銷的補貼，只要是18歲以上、45歲以下，且已上滿30小時創業研習課程的縣籍青年都可申請。

王惠美指出，另一類則是「地方深耕類」，補助舉辦青年創業相關主題式論壇，每人可獲得補助3萬元，青年團體每案可獲得10萬元，藉由主題式論壇，讓青年在創業過程中，能彼此分享創業心得與歷程，有多元管道獲得充分的創業技巧與資源。

縣府補充，除了提供補助之外，也開設青年圓夢學堂、青農就創業促進等青年創業課程，今年也針對青農特別創辦「彰農學堂」，提升農民專業品質及產業發展。

創業 青年 王惠美

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