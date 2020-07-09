大墩國中籃球隊打出好成績 立委張廖萬堅捐物資

台中市大墩國中創校10年，因為是十分年輕的學校，但籃球隊僅憑藉社團活動與課餘時間練習卻打出亮眼成績，立法委員張廖萬堅為此特別邀集運動彩券公會以及喆洛國際，共同捐贈籃球與毛巾等物資給籃球隊，希望能鼓勵孩子們努力，繼續打出好成績。

張廖萬堅說，很佩服大墩國中籃球隊在有限資源下，竟能多次打敗由體育班組成的球隊，也很佩服「打一場好球，比勝負重要」的運動精神。

他特別感謝運彩公會彩券行營運受疫情衝擊，還是政府紓困對象，卻能不忘持續關心學校發展體育，提供捐助，以實際行動成為大墩國中籃球隊最厚實的支持者。

校長黃紀生感謝張廖萬堅等人長期關心學校及體育發展，願意提供物資鼓勵孩子們；該校籃球隊沒有體育班資源，也都利用課餘時間練球，希望孩子們珍惜資源，繼續打好每一埸球。

運動彩券公會理事長何昱奇表示，除了今天捐贈大墩國中籃球外，前陣子也捐贈物資給黎明國中、黎明國小，希望讓這些運動小將能不受疫情影響，在球場上安心安心的跑和跳，未來也會持續關心，支持學校運動。