快訊

中職／大聯盟強投來了 王維中宣布投入今年選秀

大墩國中籃球隊打出好成績 立委張廖萬堅捐物資

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市立法委員張廖萬堅（右三）邀集運動彩券公會以及喆洛國際，共同捐贈籃球與毛巾等物資給大墩國中籃球隊，希望能鼓勵孩子們努力，繼續打出好成績。圖／張廖萬堅提供
台中市立法委員張廖萬堅（右三）邀集運動彩券公會以及喆洛國際，共同捐贈籃球與毛巾等物資給大墩國中籃球隊，希望能鼓勵孩子們努力，繼續打出好成績。圖／張廖萬堅提供

台中市大墩國中創校10年，因為是十分年輕的學校，但籃球隊僅憑藉社團活動與課餘時間練習卻打出亮眼成績，立法委員張廖萬堅為此特別邀集運動彩券公會以及喆洛國際，共同捐贈籃球與毛巾等物資給籃球隊，希望能鼓勵孩子們努力，繼續打出好成績。

張廖萬堅說，很佩服大墩國中籃球隊在有限資源下，竟能多次打敗由體育班組成的球隊，也很佩服「打一場好球，比勝負重要」的運動精神。

他特別感謝運彩公會彩券行營運受疫情衝擊，還是政府紓困對象，卻能不忘持續關心學校發展體育，提供捐助，以實際行動成為大墩國中籃球隊最厚實的支持者。

校長黃紀生感謝張廖萬堅等人長期關心學校及體育發展，願意提供物資鼓勵孩子們；該校籃球隊沒有體育班資源，也都利用課餘時間練球，希望孩子們珍惜資源，繼續打好每一埸球。

運動彩券公會理事長何昱奇表示，除了今天捐贈大墩國中籃球外，前陣子也捐贈物資給黎明國中、黎明國小，希望讓這些運動小將能不受疫情影響，在球場上安心安心的跑和跳，未來也會持續關心，支持學校運動。

喆洛國際總監陳嵩豪說，接獲張廖萬堅委員的邀請後，決定嚮應捐贈活動，更特別請公司內的視覺設計師設計出獨一無二的大墩國中籃球隊毛巾，後續也將持續贊助。期許孩子們能尊重對手以及打好每一場比賽，並希望每一場比賽都能看到孩子們的精彩表現。

台中市立法委員張廖萬堅（右二）邀集運動彩券公會以及喆洛國際，共同捐贈籃球與毛巾等物資給大墩國中籃球隊，希望能鼓勵孩子們努力，繼續打出好成績。圖／張廖萬堅提供
台中市立法委員張廖萬堅（右二）邀集運動彩券公會以及喆洛國際，共同捐贈籃球與毛巾等物資給大墩國中籃球隊，希望能鼓勵孩子們努力，繼續打出好成績。圖／張廖萬堅提供

體育 彩券行 疫情

延伸閱讀

影／挺在地籃球小將！立委揪運彩公會企業捐籃球與毛巾

台中花博宣傳綠地蚊蟲孳生 議員爭取活化後好看多了

逢甲商圈水管頻爆裂 立委促水公司汰換管線

國漫館撤銷 逾4億經費留台中

相關新聞

產業兩樣情！彰化無薪假達5千人 傳產起薪5萬招不到人

上半年受到新冠肺炎疫情影響，公部門原定的就業博覽會都停擺，彰化縣府趁著疫情趨緩之際今天在縣府舉辦一場中型就博會，有19家...

中小學全面裝冷氣 中市議員施志昌爭取先改善電力設備

行政院蘇貞昌日前宣布兩年內各國中小學全面安裝冷氣，台中市議員施志昌今天和台中市教育局、日南國中家長會副會長賴家業等人，到...

台中市通過石虎保育條例 熱區新建工程須採友善工法

「台中市石虎保育自治條例」今在議會修正通過，其中「市府應設置石虎保育委員會」「興辦公共工程應向委員會諮詢」引起激辯。最後...

彰化市容改造工程工安頻出包 號誌扯斷、工程車又翻覆

彰化市中興路進行人本城區人行道工程，今天上午一輛工程車突然翻覆，讓路過的民眾傻眼，經了解，施作號誌桿的工程車疑似沒拉手煞...

南投校園優化計畫166校將受惠 國教署同意補助3.1億

教育部國教署盤點公立中小學的校園需求，已爭取中央特別統籌分配稅款，全面改善公立國小兒童遊戲場、優化公立國中小視聽教室、精...

彰化首推青年創業補助 每人最高30萬元

彰化縣人口流失嚴重，為鼓勵更多青年返鄉創業，縣府首度編列1千萬元經費，每人最高可補助30萬元，並有輔導團隊可提供諮詢協助...

暑假到南投「偽出國」不一定選例假日 平日仍有空房

終於等到七月上路的安心旅遊補助，而振興三倍券也將在7月15日上市，南投縣各觀光業者莫不摩拳擦掌，希望能搭上暑假出遊熱潮，...

台中清潔隊招考臨時人員250人 月薪3.3萬元起

台中市環保局2020清潔隊臨時人員甄選，預計進用250人，包括一般類組150名、儲備駕駛類組60名，及特定對象類組40名...

違章工廠前奏？溪湖農地被倒營建廢棄物 縣府重罰30萬

彰化縣政府日前接獲民眾檢舉，溪湖鎮一處農用地被堆置大量營建廢棄物，縣府建設處進一步了解，懷疑土地所有權人計畫在此處蓋違章...

影／中彰投酒駕再犯注意！殯儀館「震撼教育」等著你

台中市監理站、豐原監理站與台中市生命禮儀管理處合作，首場租借台中市生命禮儀管理處崇德館禮廳當做「酒駕道安講習」場所，舉辦...

溪湖五天大法會鳳梨「感動」　神奇或風吹信徒各執一詞

彰化縣溪湖鎮梁皇寶懺祈天錫福五天大法會昨（8日）開香，一連舉辦5天，其中第二個帳蓬，靠近神尊的普桌忽有一顆鳳梨顫動，引起...

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

南投縣仁愛鄉「夢谷瀑布」因藏身山林間，夏季水勢壯闊，溪水冰涼透徹，成為不少人口中的消暑勝地，入夏總是吸引大批遊客前往；但...

熱門新聞

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。