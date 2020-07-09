大墩國中籃球隊打出好成績 立委張廖萬堅捐物資
台中市大墩國中創校10年，因為是十分年輕的學校，但籃球隊僅憑藉社團活動與課餘時間練習卻打出亮眼成績，立法委員張廖萬堅為此特別邀集運動彩券公會以及喆洛國際，共同捐贈籃球與毛巾等物資給籃球隊，希望能鼓勵孩子們努力，繼續打出好成績。
張廖萬堅說，很佩服大墩國中籃球隊在有限資源下，竟能多次打敗由體育班組成的球隊，也很佩服「打一場好球，比勝負重要」的運動精神。
他特別感謝運彩公會彩券行營運受疫情衝擊，還是政府紓困對象，卻能不忘持續關心學校發展體育，提供捐助，以實際行動成為大墩國中籃球隊最厚實的支持者。
校長黃紀生感謝張廖萬堅等人長期關心學校及體育發展，願意提供物資鼓勵孩子們；該校籃球隊沒有體育班資源，也都利用課餘時間練球，希望孩子們珍惜資源，繼續打好每一埸球。
運動彩券公會理事長何昱奇表示，除了今天捐贈大墩國中籃球外，前陣子也捐贈物資給黎明國中、黎明國小，希望讓這些運動小將能不受疫情影響，在球場上安心安心的跑和跳，未來也會持續關心，支持學校運動。
喆洛國際總監陳嵩豪說，接獲張廖萬堅委員的邀請後，決定嚮應捐贈活動，更特別請公司內的視覺設計師設計出獨一無二的大墩國中籃球隊毛巾，後續也將持續贊助。期許孩子們能尊重對手以及打好每一場比賽，並希望每一場比賽都能看到孩子們的精彩表現。
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