產業兩樣情！彰化無薪假達5千人 傳產起薪5萬招不到人

上半年受到新冠肺炎疫情影響，公部門原定的就業博覽會都停擺，彰化縣府趁著疫情趨緩之際今天在縣府舉辦一場中型就博會，有19家業者到場徵才，參加人數踴躍，有餐飲業者為迎接暑假預先招聘人力，也有傳產業者未受疫情影響，人力需求有增無減，今天媒合率接近9成。

受疫情影響，彰化縣到目前為止經勞資雙方協議同意減少工時放無薪假共有51家，人數5116人，到6月底止資遺通報人數為2546人，去年同期為1554人，可見目前失業狀況仍嚴峻，今天雖是非假日，但到場諮詢、留資料相當踴躍。

隨著疫情趨緩及畢業生求職潮，彰化縣府今明兩天在彰化縣政府與北斗工業區管理中心舉辦中型就業博覽會，業者今天開出500多個工作機會，薪資最高達6萬元，包括餐飲、超商、傳產與上市公司等，以及因新冠肺炎疫情需求大增的口罩工廠「中衛」也到場徵才，預計需要包裝作業人員20人、技術員5人，暑期工讀也要5人，起薪在23800元到28000元。

彰化縣府勞工處長吳蘭梅說，疫情期間就業博覽會停辦，校園爭徵才也改為網路，但無論勞工或業者仍有工作媒合需求，預計8月1日在鹿港巨型一場大型就博會，預計有50多家廠商到場。

台中鼎王餐飲集團今天到場徵才，業者指出，疫情的關係上半年反而離職的人少，人力需求沒以往多，但考量接下來暑假將是餐廳旺季，仍須增補人力。