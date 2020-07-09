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中小學全面裝冷氣 中市議員施志昌爭取先改善電力設備

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌（右二）今天和教育局等單位，會勘大甲日南國中教室要裝冷氣時，電力設備改善問題。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌（右二）今天和教育局等單位，會勘大甲日南國中教室要裝冷氣時，電力設備改善問題。記者游振昇／攝影

行政院蘇貞昌日前宣布兩年內各國中小學全面安裝冷氣，台中市議員施志昌今天和台中市教育局、日南國中家長會副會長賴家業等人，到大甲區日南國中會勘電力設備改善，施志昌表示，海線很多學校就跟日南國中有相同情況，電力設備老舊，如果將來要裝設冷氣，電力設備恐無法負荷大量用電，目前教育局先以150萬元改善電力設備以因應電扇與未來裝設冷氣之電力穩定，預計年底可以完成改善；若要完全改善校舍電力，仍需約900萬元經費，後續由立法院副院長蔡其昌協助爭取中。

日南國中校長舒富男表示，日南國中有36間教室，建校到現在電力設備沒有完整的規劃，建校50年來，隨著校舍興建，電力線路就像年輪逐年不斷附加上去，校園內隨處可見校舍間拉伸的電力線路，目前電力設備很不穩定，連教室內的電扇都無法全開，還需要廣播警示，若一次開太多台電扇，就會有跳電危機。如果將來要全校裝冷氣，電力將無法負荷，須盡快改善。

施志昌表示，海線許多學校其實建校多年來就有類似問題，以前因為電力設備需求還不大，使電力設備規劃不完整且老舊，著時代進步，對於各種電器需求上升，加上中央決定兩年內全國國中小學要裝設冷氣，電力設備的改善迫在眉睫，需要中央與地方縣市政府教育局一起解決。

中市教育局國中教育科表示，目前已先補助日南國中150萬改善電力設備，在設計規劃階段，若後續發包順利，年底就可以完成初步改善，未來對於36間教室的電扇或是冷氣都可以穩定供電。

施志昌說，日南國中的電力設備要完全改善，還要將近900萬元的經費，才能徹底解決電力問題，立法院副院長蔡其昌會協助向國教署爭取，另外，大甲區文昌國小也同樣有電力設備老舊問題，目前已經向教育局爭取100萬補助，另外學校自籌100萬進行電力設備改善，等教育局核定後即可進行規劃設計。

台中市議員施志昌（左二）今天和教育局等單位，會勘大甲日南國中教室要裝冷氣時，電力設備改善問題。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌（左二）今天和教育局等單位，會勘大甲日南國中教室要裝冷氣時，電力設備改善問題。記者游振昇／攝影

教育局 立法院

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