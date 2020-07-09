台中市通過石虎保育條例 熱區新建工程須採友善工法

「台中市石虎保育自治條例」今在議會修正通過，其中「市府應設置石虎保育委員會」「興辦公共工程應向委員會諮詢」引起激辯。最後議長張清照仍敲槌通過，要求市府如有意見，再提案修正。過程有國民黨議員指「石虎是虛擬動物！」「法令應更完備」民進黨議員則指出，石虎保育委員會是「諮詢」非審議，強調是採在熱區採友善工法，不是停止建設。

藍綠議員爭議所在，根據「台中市石虎保育自治條例」第 5條，市府應設置「台中市石虎保育委員會」跨局處協調合作，並由政府機關代表、生態、環境、工程、教育、保育團體及相關學者專家擔任委員，相關會議作成紀錄並上網公開。

另第6條，公共工程開發面積1公頃以上或新闢、拓寬道路1000公尺以上，位在石虎熱區者，應在規劃初期及施工階段向委員會諮詢，採取友善環境工法。

市府法制局長李善植代表市府指出，新建大型公共工程須通過環境影響評估，如加上石虎條例，牽涉的大型建設勢必增加，擔心建設停步。市府請議會退回，跨局處研議後再送審查。

國民黨議員張瀞分指出，前府團隊辦台中花博時，就以發現石虎為由，硬把花博一區分為三區，展區分散，花博效益不如預期。議員李麗華則喊「石虎是虛擬的！」要求退回讓市府重議。

無黨籍議員林汝洲指出，大肚華山路、華南路寬因當初環保團體因發現石虎反對市府原規劃路線，造成目前的動線時有險彎，車禍頻傳。他認為，保育動物很重要，但血淋淋的車禍更怵目驚心，石虎條例應該退回再議，不要重蹈覆轍。

國民黨團書記長陳政顯表示，法規委員會討論後送大會二讀，本來就可以聽取大的意見，當然可以退回再俢正。

民進黨議員陳世凱、江肇國、張家銨等人指出，石虎條例在法規委員會充分討論，才送二讀，主旨是希望在石虎熱區採取友善工法，而不是提高妨礙建設的強度。

黃守達指出，石虎條例第6條明定保育石虎委員會是供市府「諮詢」而不是審議， 重點是在熱區採環境友善的工法，而不是不要建設。

民進黨總召陳世凱則表示，石虎保育自治條例是市府自訂，現在卻說窒礙難行，要求撤案未免草率！

議員賴佳微並要求都發、建設與交通局三位局長說明對重大工程有何影響？局長們認為所謂「友善工法」定義不夠清楚，例如捷運藍線通過大肚山等被列石虎熱區，對既定路線就有重大影響。都發也認為對已確定的區域計畫就須變更。議長張清照讓議員充分表達後，敲槌通過石虎保育自治條例。