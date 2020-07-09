彰化市容改造工程工安頻出包 號誌扯斷、工程車又翻覆

彰化市中興路進行人本城區人行道工程，今天上午一輛工程車突然翻覆，讓路過的民眾傻眼，經了解，施作號誌桿的工程車疑似沒拉手煞車，車輛在滑坡上移動翻覆，幸好沒人受傷，但施工安全再度引發關注，縣府工務處也下通牒，要求承包商檢討，並撤換安保人員，以確保安全。

彰化市正進行人本城區環境整合計畫，總工程經費約3億2000萬元，工期為320天，但就在本月1日中興路與介壽北路口附近，一輛工程車吊起鐵製版模要離開時，疑似忘記將吊臂收起，勾到電線，將中興路旁一支交通號誌桿扯斷，造成交通大亂。

今天又在上次發生意外的路段附近進行裝置號誌作業，工程車卻又突然翻覆，警方指出，因該路段為斜坡，工程人員疑似未拉手煞車就下車，工程車往前滑動、翻覆，幸好駕駛沒在車上，往來車輛也不多，沒有人受傷。