南投校園優化計畫166校將受惠 國教署同意補助3.1億

教育部國教署盤點公立中小學的校園需求，已爭取中央特別統籌分配稅款，全面改善公立國小兒童遊戲場、優化公立國中小視聽教室、精進公立國中小午餐廚房、改善公立高中以下學校電力系統，經行政院中辦爭取後，南投縣超過3.1億元計畫經費，共166間學校將受惠。

針對行政院長蘇貞昌不久前宣布，兩年後全面完成高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設，行政院中辦執行長蔡培慧表示，專案將優先改善迫切性較高的校園老舊電力設施，更新線路及配電系統等，讓南投縣共有18所學校獲得補助。

蔡培慧說，兩年多前到國姓鄉、埔里鎮的國小會勘時，常看到兒童遊具嚴重老化，塑膠遊具氧化破裂、螺絲鬆動鏽蝕，造成學童遊戲受傷時有耳聞；校園鋪設的人工草皮也嚴重磨損濕滑，經過努力後，考量偏鄉及離島學校需求優予補助，南投縣共有134間學校獲得專案補助，將有效提升學校遊戲場的安全性。