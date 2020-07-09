影／挺在地籃球小將！立委揪運彩公會企業捐籃球與毛巾

「打場好球比勝負重要！」台中市南屯區大墩國中創校十年，校內籃球隊僅憑藉社團活動與課餘時間練習打出亮眼成績，立委張廖萬堅今天邀集號召中華民國運動彩券經銷商同業公會、在地企業喆洛國際等單位共同捐贈籃球與毛巾等物資給大墩國中籃球隊，盼鼓勵小將們繼續努力，打出好成績。

立委張廖萬堅說，很佩服大墩國中籃球隊在有限資源下，曾多次佳績，其中又以2016年拿下台中市籃球國中聯賽冠軍最為亮眼，也很佩服「打一場好球，比勝負重要」的運動精神；感謝中華民國運彩公會彩券行營運受疫情衝擊，還是政府紓困對象，卻能不忘持續關心學校發展體育，前後捐助黎明國小、黎明國中足球隊練習用足球及運動鞋，今天捐大墩國中籃球隊籃球與毛巾等物資，是小將們最厚實的支持者。

大墩國中校長黃紀生說，感謝立委張廖萬堅及熱心的運彩公會、喆洛國際提供物資來鼓勵學生，校內籃球隊沒有體育班資源，也都利用課餘時間練球，盼學生能珍惜資源，繼續打好每一場球。

運動彩券公會理事長何昱奇說，除了今天捐贈大墩國中籃球外，日前也到黎明國中、黎明國小去捐贈物資，希望讓這些運動小將不受疫情影響，都能安心投入球場上，未來也會持續關心支持學校運動。