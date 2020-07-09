彰化首推青年創業補助 每人最高30萬元

彰化縣人口流失嚴重，為鼓勵更多青年返鄉創業，縣府首度編列1千萬元經費，每人最高可補助30萬元，並有輔導團隊可提供諮詢協助，增加創業成功機率。

想要創業的年輕人越來越多，但陣亡率高，彰化縣人口統計縣內15到44歲占了43%，縣府重視青年在彰化的發展，今年3月29日成立青年發展暨就業服務科，提供專門窗口與青年銜接，勞工處也連續舉辦多場座談會，實際下鄉傾聽青年創業需求。

彰化具有代表性的右舍咖啡負責人林雅啟指出，咖啡館經營12年了，吸引許多想開咖啡館的人前來諮詢，發現多數人面臨創業金貸款、創業過程學習、場地租金、人事管銷成本、原物料、創業經營等問題，創業維艱、若未成功，就可能化為烏有，縣府現在關注到這個區塊，網頁上提供的創業資訊也增加許多。

縣府青年創業補助計畫分兩類，其中針對18歲以上45歲以下，且已上滿30小時創業研習課程的縣籍青年推出「創業圓夢類」，每人最高可補助30萬元，包括文創、手作、餐飲、農產等與彰化資源結合的創業模式就可申請補助，經費可運用在創業初期所需的創業諮詢、產品開發、品牌行銷、店面租金等開銷補貼，即日起可申請。

縣府考量創業需要諮詢與學習，「地方深耕類」補助舉辦青年創業相關主題式論壇，每人補助3萬元或青年團體每案10萬元，舉辦主題式論壇，協助創業青年能夠有多元的管道獲得充分的創業技巧與資源。